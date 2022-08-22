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Ve beklenen oldu… Enerji krizi Fransa’yı da vurdu! Macron, Fransızlara ‘Bu özgürlüğün bedelidir’ dedi

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#FRANSA#RUSYA#Enerji Krizi
Ve beklenen oldu… Enerji krizi Fransa’yı da vurdu Macron, Fransızlara ‘Bu özgürlüğün bedelidir’ dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 16:13

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sayısız sivil ve askeri kayba yol açarken dünyayı da büyük bir krize sürükledi. Özellikle Avrupa’yı vuran enerji sıkıntısı sonunda Fransa’da da en önemli gündem oldu ve Macron’dan Fransız vatandaşlarına çarpıcı bir çağrı geldi…

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Güney Fransa'daki İkinci Dünya Savaşı anma töreninde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, vatandaşlarını enerji kıtlığı ve artan fiyatlar konusunda uyardı.

Macron’un çarpıcı konuşmasına enerji krizi damga vurdu.

Macron konuşmasında “Halkımızı ve onların ihtiyaç duyacakları ruh gücünü düşünüyorum… Belirsizlikler, yanıltıcı basit tepkiler ve zorluklarla yüzleşmek zorundayız.”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’yı saran ve ülkesine de sıçrayan krizleri doğrudan Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik 'acımasız' saldırısına bağladı.

Ve beklenen oldu… Enerji krizi Fransa’yı da vurdu Macron, Fransızlara ‘Bu özgürlüğün bedelidir’ dedi
ALMANYA'NIN BAŞINA GELENLER FRANSAYI DA VURDU

Geçtiğimiz haftalarda da Almanya’nın kış aylarında yaşanacak enerji açığının önüne geçmek için ülke içinde çeşitli ayarlamalar yapıp, halka yeni kurallar dayatmaya çalıştığı haberleri gündeme gelmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransız mevkidaşı Macron'u, Ukrayna'nın güneyindeki Rus kontrolündeki Zaporojya’nın nükleer santralinin bombalanması konusunda Kiev'i suçladığı ve büyük çaplı bir felakete yol açabileceği konusundaki açıklamasında uyarmıştı.

Moskova ve Kiev, birbirlerini, mart ayında Rusya tarafından ele geçirilen ancak halen Ukraynalı teknisyenler tarafından işletilen Avrupa'nın en büyük nükleer santralini bombalamakla suçluyorlar.

Tüm bu gelişmelerin arasında Fransız halkına seslenen Macron, vatandaşlarını yaklaşan kışın zorlu olacağı konusunda uyardı.

"ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Macron, konuşması sırasında zorlu kış koşullarına hazırlıklı olmasını istediği vatandaşlarına bunun ‘özgürlüklerinin bedeli’ olduğunu söyledi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD, Ukrayna’daki savaşta risk altında olan Zaporojya Nükleer Santrali'nde güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulunmuştu.

Pazar günü telefon görüşmesi yapan dört ülke lideri, Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceklerini belirtirken Zaporojya’da nükleer santralin ciddi bir tehlike yarattığını belirtti.

Ve beklenen oldu… Enerji krizi Fransa’yı da vurdu Macron, Fransızlara ‘Bu özgürlüğün bedelidir’ dedi

KREMLİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

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Kremlin, bu çağrıyı doğruladı ve kendi yaptığı açıklamada da “Vladimir Putin, Ukrayna ordusu tarafından Zaporojya nükleer santralinin topraklarının sistematik olarak bombalanmasının, geniş topraklarda radyasyon kirliliğine yol açabilecek büyük ölçekli bir felaket tehlikesi yarattığını özellikle vurguladı.” dedi.

Kremlin açıklamasında Putin ve Macron'un Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) bir heyetin tesise bir an önce gönderilmesinin önemini vurguladıkları söylendi.

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