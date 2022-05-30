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Ve beklenen açıklama geldi... Zelenski'den Putin'e flaş çağrı

#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Putin
Ve beklenen açıklama geldi... Zelenskiden Putine flaş çağrı

Rusya Ukrayna savaşı ülkenin doğusunda son sürat devam ederken Zelenski'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ukrayna lideri Putin'i 'alternatif bir gerçeklik' içinde yaşamak ile suçladı ve Putin ile ne zaman görüşeceğini açıkladı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Savaşın ilk gününden itibaren Kiev'i hedef alan ancak başkenti düşüremeyince hedefini Ukrayna'nın doğusuna çeviren Rusya buradaki saldırılarını artırmış durumda.

İşgalin başından beri ilk kez ülkenin doğusuna seyahat eden Ukrayna devlet başkanı Zelenski, dikkat çeken açıklamalara imza attı.

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CNN International'dan Fareed Zakaria'ya konuşan Zelenski, müzakereler konusundaki iyimserliğinin devam ettiğinin altını çizdi ve hangi koşulda Putin ile gördüreceğini açıkladı.

Putin'i 'alternatif bir gerçeklik' içinde yaşamak ile suçlayan Zelenski, Putin gerçeği görene ve propaganda dünyasından çıkana kadar savaşın bitmeyeceğinin altını çizdi.

Putin'in bu duruma son verdiğinde bir görüşmenin olabileceğini vurgulayan Ukrayna Cumhurbaşkanı, Putin'e çağrıda bulunarak ve şu ifadeyi kullandı;

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'Belki o zaman konuşmaya başlamamız ve başlattığı bu savaşa son vermemiz gerektiğini anlar.'

Ve beklenen açıklama geldi... Zelenskiden Putine flaş çağrı

SBU BÖLGE BAŞKANINI KOVDU

Zelenski ziyaretinin ardından bir açıklama yaparak, 'Gelip durumu anladım. Bölgedeki Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) şube başkanını kovdum. Çünkü o, savaşın ilk günlerinden itibaren şehri savunmak için çalışmıyordu, sadece kendini düşünüyordu. Amacının ne olduğunu öğreneceğiz' ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN ŞARTLARI NELER?

Batı basınının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, Moskova'nın ülkedeki savaşın sona ermesi için 6 şartı bulunuyor.

Tarafsızlık ilkesini benimseyen ülke herhangi bir çatışmaya müdahil olmaz ve uluslararası meselelerde tarafsız davranır.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve tarafsızlığını koruması gerektiğini belirtiyor. 2014'te işgal edilen Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasını talep eden Moskova, Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine de bağımsızlık verilmesini istiyor.

Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturan silahlardan arındırılması gerektiğini belirten Moskova, Rusçanın Ukrayna'da ikinci dil olarak tanınmasını istiyor.

Rusya ayrıca Rusça kullanımını yasaklayan kanunların kaldırılmasını da talep ediyor.

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ZELENSKİ 'TOPRAK VERMEK SÖZ KONUSU OLAMAZ' DEMİŞTİ

Rusya Kırım, Donetsk ve Luhansk için baskı uygulamaya devam ederken Ukrayna söz konusu bölgeler için geri adım atmıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski barış görüşmelerinin başarılı olması için Rusya'nın işgalden önce elinde tuttuğu topraklara geri dönmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun Ukrayna için 'kırmızı çizgi' olduğunu söylemişti.

Ukrayna lideri daha önceki konuşmalarında da 'Rusya'ya toprak vermenin söz konusu olmadığını' defalarca kez belirtti.

 

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Putin

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