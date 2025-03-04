Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Durumu stabil

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Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 19 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesinde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Dün iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği için noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisine geri dönmek zorunda kalan Papa'nın durumuna ilişkin sabah yapılan açıklamada, "Papa, gece boyunca uyudu. Şimdi de dinlenmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Vatikan'dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Papa'nın bugünkü klinik durumu stabil kalmıştır. Solunum yetmezliği veya bronkospazm belirtileri göstermemiştir. Ateşi yok, bilinci yerinde, tedavilere uyum göstermiştir. Bu sabah yüksek akımlı oksijen tedavisine geçilmiş ve solunum fizyoterapisi uygulanmıştır. Planlandığı şekilde, bu gece boyunca yarın sabaha kadar noninvaziv mekanik ventilasyon tekrar başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları yinelendi.

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

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Dizindeki ağrılar sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanan Papa, en son 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.