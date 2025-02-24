Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

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Vatikan, ay başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 11 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Papa'nın sağlık durumu kritik olmasına rağmen hafif bir iyileşme gözlemleniyor. Bugün de astım benzeri solunum krizi yaşanmadı ve bazı laboratuvar testlerinde iyileşme görüldü. Hafif böbrek yetmezliği takibi endişe verici bir durum teşkil etmiyor. Oksijen desteği almaya devam etmekle birlikte, oksijen akım hızı ve yüzdesi hafifçe azaltıldı. Doktorlar, klinik tablonun karmaşıklığını göz önünde bulundurarak, ihtiyatlı bir yaklaşımla henüz kesin bir tahminde bulunmuyor."

Vatikan'ın açıklamasında, Papa'nın öğleden sonra ise çalışma faaliyetlerine yeniden başladığı ve akşam saatlerinde de sıradan bir günde yaptığı gibi yine Gazze'deki bir kilisenin rahibiyle görüştüğü belirtildi.

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Sabah yapılan Vatikan açıklamasında da Papa'nın geceyi sakin geçirdiği, sabah ise tedavilerinin sürdüğü, ağrısının olmadığı ve kendisinin iyi bir ruh hali içinde bulunduğu kaydedilmişti.

Öte yandan Roma'da ikamet eden kardinaller, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin öncülüğünde, Papa'nın sağlığı için dua etmek üzere bu akşam Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda bir araya gelecek.

PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte, bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini ifade ederek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa için solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tablo çizdiğini açıklamıştı.

Doktorları 21 Şubat'taki açıklamalarında, "tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa'nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtmişlerdi.

22 Şubat'ta astım krizi geçiren Papa'nın durumunun "kritik olduğu" ifade edilirken, dünkü Vatikan açıklamasında ise "Papa'nın solunumla ilgili başka bir kriz yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlendiği, burundan yüksek akımlı oksijen takviyesi aldığı" bildirilmişti.

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SON YILLARDA SAĞLIK SORUNLARI ARTTI

2013'ten bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesi'ne yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.

Nefes darlığı şikayeti ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez daha aynı hastanede tedavi gören Papa, diz ağrıları sebebiyle son yıllarda tekerlekli sandalye kullanıyor.