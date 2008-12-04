Vatikan'dan mescitlere devlet kontrolü talebi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya'da merkez sağ iktidarın koalisyon ortaklarından Kuzey Birliği Partisi'nin (KBP), yeni cami ve mescit açılmasını engelleme amacıyla moratoryum istemesiyle başlayan tartışmaya Vatikan da katıldı.

Vatikan'a bağlı kurumlardan Papalık Kültür Kurulunun Başkanı Piskopos Gianfranco Ravasi, İtalya'da Müslümanların ibadethane açmalarına itirazları olmadığını, ancak bu tür mekanların devlet kontrolünde olması gerektiğini savundu.



Piskopos Ravasi, "Kültürler ve Dinler Diyalogda" başlığıyla bugün Vatikan'da düzenlenen toplantıda bir soru üzerine, KBP'nin moratoryum önerisiyle ilgili olarak, "İbadet mekanı sadece bu amaç için kullanıldığında, bütünleşme ve diyalog kaynağı teşkil edebilir. Ama ibadethanenin, kendi kimliğine ters işlevlere büründüğü durumlarda, toplumsal yaşam ve devlet açısından denetim ve kontrol gereklidir" dedi.



Piskopos Ravasi, Müslümanların açtığı mescitlerin ibadet dışındaki amaçlar için de kullanılabildiği imasında da bulunarak, "Bir yandan, gerçek bir maneviyatı bünyesinde barındırması gereken ibadethanelerin meşruiyetinin tanınması gerekiyor. Ama diğer yandan, ibadethanenin farklı bir modele dönüşmesine de izin verilmemelidir. İbadethane, farklı bir şeye dönüştüğü zaman müdahale de, denetim de sivil toplumun hakkıdır" diye konuştu.