Vatikan'dan açıklama: Papa'nın durumu karmaşık, bir süre daha hastanede kalacak

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Vatikan, dört gün önce bronşit nedeniyle hastaneye kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un "karmaşık bir klinik tabloya" sahip olduğunu belirterek hastanede kalışının düşünülenden daha uzun süreceğini açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Şu ana kadar yapılan tüm testler, bir süre daha hastanede yatışını gerektirecek karmaşık bir klinik tabloya işaret ediyor" ifadeleri yer aldı.

KONUŞMALARINI KENDİSİ YAPAMAMIŞTI

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşmalarını kendisi yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

Papa, son olarak 2023'te biri nefes darlığı şikayeti, biri de karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi olmuştu.

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2013 yılından bu yana Katoliklerin ruhani lideri olan Papa Franciscus, ilk kez 2021'de Gemelli Hastanesine yatmış ve kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti.