Vatikan’da Ukrayna pazarlığı... O karenin şifreleri

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30 Nisan tarihinde ABD yönetimi başında sembolik 100’üncü gününü doldurmaya hazırlanan Başkan Donald Trump, Ukrayna savaşını kökten çözüme kavuşturmasa bile ateşkes sağladığını ilan etmenin peşinde. Trump, geriye kalan 3 günde Rusya Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi üçüncü bir ülkede bir araya getirerek kapsamlı ateşkes anlaşması imzalatmak istiyor.

KİLİSEDE GÖRÜŞME

Ukrayna’da, Gazze’de ateşkes için çağrılarda bulunan Papa Françesko’nun dünkü cenaze töreni tarihe geçecek sahnelere tanık oldu. Ukrayna ateşkesi için Moskova-Kiev ekseninde müzakere yürüten Başkan Trump, Ukrayna lideri Zelenski ile kilisenin orta yerine çekilen iki sandalyeye oturarak göz göze pazarlık yaptı. 28 Şubat’taki görüşmede Trump ve yardımcısı JD Vance, Zelenski’yi feci azarlamıştı. Hatta kravat takmadığı, takım elbise giymediği için alay konusu olmuştu Zelenski.

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Zelenski, Fransa ve İngiltere liderleriyle de bir araya geldi. Ukrayna lideri Zelenski ve ABD Başkanı Trump filmlere konu olabilecek şekilde Aziz Petrus Bazilikası’nda ateşkes pazarlığı yaptı.

GÖZ HİZASINDA MÜZAKERE

Vatikan’da dün gerçekleşen ikinci buluşma ilkinden çok farklıydı. Trump’ın yanında Vance olmadığı gibi, Zelenski’nin düz siyah ve yine kravatsız kıyafeti bu sefer Trump’ın gözünü tırmalamadı. 15 dakikalık görüşme sonrası X’ten paylaşım yapan Zelenski, “Birebir çok şey konuştuk. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyoruz. İnsanlarımızın hayatlarını korumak. Tam ve koşulsuz ateşkes. Başka bir savaşın patlak vermesini önleyecek güvenilir ve kalıcı barış” dedi. Beyaz Saray İletişim Başkanlığı Dairesi şefi Steven Cheung da açıklama yaparak, “İki lider son derece verimli görüş alışverişinde bulundu” dedi.

TRUMP’IN NİYETİ NE

Trump, Ukrayna yönetimi dahil edilmeden kalıcı ateşkes ya da bir çözümün sağlanamayacağının farkında. Bu nedenle Trump, Putin ile Zelenski’yi bir araya getirmenin yolunu arıyor. Trump, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u cuma günü dördüncü kez Putin’e yollamıştı. Daha sonra ilgili başkentlerden görüşmelerin ilerleyişiyle ilgili olumlu sinyal geldi. Ancak Trump, Zelenski ile görüşmesi sonrası dün ABD’ye uçarken Truth Social’dan paylaştığı mesajda Putin’i eleştirdi. Putin’in sivil yerleşimlere füze yağdırmasının bir bahanesi olmadığını söyleyerek yaptırımların gündeme geleceğine işaret ederek “Çok fazla insan ölüyor” dedi.