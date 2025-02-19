Vatikan'da tedirgin bekleyiş: Papa Francis için alarm çanları çalmaya başladı

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Katolik Hristiynların ruhani lideri Papa Francis, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından ölümünün yaklaştığını hissederek mirasını korumak için harekete geçti.

Politico'da yer alan habere göre, Papa Francis, yoğun bir ağrı çekiyor ve bu sefer hayatta kalamayacağından emin olduğunu özel olarak ifade etti.

Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin bilgi sahibi iki kişi, hastaneye yatırıldığında bile nadiren kaçırdığı sabah vaazını engellenmesinin Francis'i üzdüğünü söyledi. Bir başka kaynak, bu kararın tamamen "doktorların emirleri" doğrultusunda alındığını belirtti.

Konuya ilişkin bilgi sahibi bir kişi, Papa Francis'in ilk başta hastaneye gitmekten kaçındığını ancak kendisine Vatikan'daki odasında kalması halinde ölme riski altında olduğu kesin bir dille söylendiğini ifade etti.

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Vatikan, 14 Şubat’tan bu yana hastanede tedavi altına olan Francis'in her iki akciğerinde de zatürre başlangıcı olduğunu bildirdi.

88 yaşındaki Papa Francis’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Vatikan, "Papa'nın laboratuar testleri, göğüs röntgeni ve klinik durumu karmaşık bir tablo sunmaya devam ediyor. Papanın bugün öğleden sonra çekilen göğüs tomografisi daha ileri farmakolojik tedavi gerektiren çift taraflı zatürre başlangıcını göstermiştir. Bununla birlikte Papanın morali yüksek ve tedaviye yanıt veriyor" dedi.

ATAMALAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

14 Şubat'ta "bronşit" nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francis'in, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin "karmaşık" klinik rahatsızlığı nedeniyle devam edeceği bildirildi.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in solunum yollarında "çoklu bakteriyel enfeksiyon" tespit edildiğini ve doktorların papanın tedavisinin değiştirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Papa Francis'in, Roma'daki Gemerelli hastanesinde tedavisinin sürdüğünü belirtirken Vatikan, hafta sonu yapılacak iki ayinin iptal edildiğini açıkladı.

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Yapılan açıklamada, “Papa'nın sağlık durumu nedeniyle 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Jübile ayini iptal edilmiştir” denildi. Pazar günü yapılması planlanan ayin için üst düzey bir din adamının görevlendirildiği belirtildi.

2013'te papa olduğundan beri Kilise'yi daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlayan Francis, muhafazakârların tepkisini çekse de çalışmalarına devam etti.

Sağlığı kötüleşen Papa Francis, başlattığı girişimleri tamamlamak ve kendisine sempati duyan kişileri önemli görevlere atamak için harekete geçti.

Hazırlıklara başlayan Papa Francis, hastaneye kaldırılmadan önce Kardinaller Koleji dekanı olarak görev yapan İtalyan kardinal Giovanni Battista Re'nin görev süresini uzattı.

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Sürecin kendi istekleri doğrultusunda ilerlemesini sağlamak isteyen Papa Francis, bu hareketi ile bir sonraki Kardinaller Koleji dekanı oylamasını atlatmış oldu.

İtalyan kardinal Re, görev süresi uzatılarak yeni papanın seçilmesini belirleyen konklav toplantısını denetleyecek.

PAPA FRANCİS HAYATINI KAYBEDERSE NE OLACAK?

17 Aralık 1936'da doğan Papa Francis, yakın tarihin en yaşlı papası olarak seçildi. 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin lideri olarak seçilen Papa Francis, Papa 16. Benedict'in istifasının ardından göreve geldi.

1929'dan beri dünyanın en küçük devleti Vatikan'ın lideri hayatını kaybederse ya da görevi bırakırsa, dünyanın dört bir yanından kardinaller Sistine Şapeli'nde toplanarak bir sonraki Papa'nın hangi isim olacağını belirleyecek.

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Papa olabilmek için uygun görülen adayları seçmek için Vatikan'da yapılacak oylamanın ardından Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan duman ile duyurulacak.

Her gün dört tur yapılacak oylamada, oyların üçte ikisini alan aday Katoliklerin yeni ruhani lideri olarak belirlenecek. Eğer kardinaller yeni papa seçmeyi başarırsa Sistine Şapeli'nden çıkan duman beyaz renkte olacak. Eğer kardinaller yeni papayı seçmek konusunda uzlaşamazsa, Sistine Şapeli'nin bacasından siyah duman yükselecek.