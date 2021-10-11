Vatikan’da reformun ayak sesleri... 2 yıllık süreç başladı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Vatikan'da, kilisenin gelecekteki yönü konusunda her Katolik cemaatine danışmak için iki yıllık bir süreç başlattı.



Bazı Katolikler, bunun kadın cemaati, evli rahipler ve eşcinsel ilişkiler gibi konularda değişikliğe yol açacağını umuyorken, bir kısım Katolik de bu çalışmanın kilisenin ilkelerini baltalayacağından korkuyor.

Reforma odaklanmanın kiliseyi karşı karşıya olduğu yolsuzluk ve ayinlere azalan katılım seviyeleri gibi sorunlardan uzaklaştırması bekleniyor.

‘BU YOLCULUĞUN SERÜVENİNE HAZIR MIYIZ’



Papa Francis, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki ayinde süreci başlatırken, Katoliklerin kesinliklerinde barikat olarak kalmamaları gerektiğini söyledi ve Katolikleri birbirlerini dinlemeye davet etti.

Papa cemaatine," Bu yolculuğun serüvenine hazır mıyız? Yoksa bilinmeyenden korkarak, 'bu işe yaramaz' ya da 'biz hep böyle yaptık' bahanelerine sığınmayı mı tercih edeceğiz?" diye sordu.

ÜÇ AŞAMALI SÜREÇ



Sinodal Kilise için “Cemaat, Katılım ve Misyon" adı verilen istişare süreci üç aşamada işleyecek:



Dinleme aşamasında, cemaat ve piskoposluklardaki insanlar çok çeşitli konuları tartışabilecekler. Papa Francis, kadınlar, pastoral işçiler ve danışma kurullarının üyeleri gibi yerel kilise yaşamının bir parçası olan insanların görüşlerinin alınmasının önemli olduğunu söyledi.



Kıta aşamasında, piskoposlar elde edilen bulguları tartışmak ve resmileştirmek için toplanacak.



Evrensel aşamada, piskoposların Ekim 2023'te Vatikan'da bir ay sürecek bir toplantıya girecek.



Sürecin sonunda Papa’nın ruhani bir öğüt yazması ve tartışılan konularla ilgili görüşlerini ve son kararlarını vermesi bekleniyor.



Papa Francis, Sinod için umutlu olduğunu açıklarken, Katolikleri sürecin kilisenin karşı karşıya kaldığı gerçek dünya meselelerini ele almayan entelektüel bir alıştırma haline gelmemesi konusunda uyardı.

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FARKLI TEPKİLER GELİYOR



Girişim, ABD merkezli ilerici National Catholic Reporter gazetesi tarafından övgüyle karşılandı ve sürecin mükemmel olmasa da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, ilahiyatçı George Weigel, muhafazakar ABD Katolik dergisi First Things'de, "iki yıllık bir Katolik gevezeliğin" kilisenin “cemaatten inançtan uzaklaşanlar" gibi diğer sorunları nasıl çözeceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

2 BİN YILLIK BİR DİN İÇİN BÜYÜK ADIM



Din ve Etik Muhabiri John McManus kaleme aldığı “Modern Zorluklar için Kilise” başlıklı analizinde konuyla ilgili olarak şunları kaleme aldı;

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“Kilise kurallarında ani bir değişiklik beklemeyin. Bazı Katoliklerin farklı türde bir kurum görmek istedikleri doğru, ancak Papa Francis’in, sıradan inanların endişelerini nihayet Vatikan'da dile getirmelerine izin vermesi 2000 yıllık bir din için çok büyük bir adım.”