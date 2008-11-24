Vatikan'a göre 'Ermeni soykırımı bir vakıa'

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Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Walter Kasper, Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbantyan'ın Türkiye'de bulunduğu sırada, "Ermeni soykırımının bir vakıa" olduğunu iddia etti.



"TÜRKLERİN HOŞUNA GİTMESE DE VATİKAN'IN TAVRI BELLİ"

Kasper, Roma Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 16. Benediktus'un bugün Ermeni din adamlarını kabulünden önce Vatikan Radyosu'na verdiği demeçte, "Ermeni soykırımı bir vakıadır. Vatikan'ın bu konudaki tavrı, (Papa) 2. Jean Paul'ün Ermenistan ziyareti sırasında açıklanmıştır. Papa, oradaki soykırım anıtını ziyaret etmiş, Türklerin hoşuna gitmese de soykırım kelimesini kullanmıştır" görüşünü dile getirdi.

"Soykırımın iddia değil bir gerçek olduğunu" ileri süren Kasper, "Bu bir terim meselesi değildir. Pek çok kurbanın bulunduğu tarihi bir vakadır ve bu hatıranın iyileştirilmesi gerekmektedir. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin iyileştirilmesi için Vatikan ne yapabilir bilemem. Ama bu Orta Doğu barışı için de önemli bir hadise. Katolik Kilisesi her şeyden önce mağdurlardan yanadır. Bu bizim davranışlarımızı belirleme konusundaki en önemli ilkedir" diye konuştu.

Kasper, Lübnan'da yaşayan Ermenilerin dini lideri 1. Aram başkanlığındaki heyetin Vatikan'a yapacağı ziyaretin, Roma Katolik Kilisesi'nin diğer Hristiyan gruplarla ilişkileri açısından da büyük önem taşıdığını söyledi.



LÜBNAN BİR ZAMANLAR HRİSTİYAN BİR ÜLKEYDİ

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1. Aram başkanlığındaki heyetle Orta Doğu sorununu da ele alacaklarını ifade eden Kasper, "Lübnan'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulunacağız. Lübnan bir zamanlar Hristiyan bir ülkeydi ama artık Hristiyanlar o ülkedeki nüfusun çoğunluğunu oluşturmuyorlar. Lübnan'daki kilise liderleri siyasi açıdan da önemli nüfuz sahipleri oldukları için Orta Doğu'da barış için diyalog açısından da bu ziyaret önemli" dedi.

1. Avram'ın, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Kıbrıs Rum Kesimi, Kanada ve ABD'den gelen Ermeni piskoposlarla birlikte yapacağı Vatikan ziyareti, perşembe günü sona erecek.