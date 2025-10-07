×
HABERLERDünya Haberleri

Vatikan duyurdu: Papa ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 13:40

Vatikan, Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştireceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Papa 14. Leo'nun 27-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'de olacağı ifade edildi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, ilk dış resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacağı

bildirildi.
Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, yaptığı yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dini makamların davetine icabetle 27-30 Kasım'da Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirtti.

Papa'nın Türkiye ziyareti sırasında Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı vesilesiyle İznik'e de gideceği kaydedildi.
Bruni'nin açıklamasında, Papa 14. Leo'nun, Türkiye’nin ardından 30 Kasım-2 Aralık’ta Lübnan'a da ziyaret gerçekleştirileceği aktarıldı.

PAPA'NIN TÜRKİYE ZİYARETİ BİR SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Vatikan Sözcüsü'nün bu açıklamasıyla bir süredir gündemde olan Papa’nın Türkiye ziyareti de resmiyet kazanmış oldu.

Papa’nın Türkiye ziyareti aslında ilk olarak 21 Nisan’da hayatını kaybeden önceki Papa Franciscus’un Haziran 2024’te yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti.

Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili’nin 2025’te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti.

Papa Franciscus’un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025’ten önce 21 Nisan’da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.

Papa Franciscus’un ardından Katolik Kilisesi’nin 267’nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs’ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs’ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik’e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz.” yanıtını vermişti.

PAPA 14. LEO, TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEK 5. PAPA OLACAK

Vatikan'ın bugünkü açıklamasıyla Papa 14. Leo'nun göreve geldikten sonra ilk resmi dış seyahatini gerçekleştireceği ülkenin Türkiye olması da kesinleşti. Böylece Papa 14. Leo, Türkiye'yi ziyaret edecek 5. Papa olacak.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

