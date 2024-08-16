Vatana ihanetten 12 yıl hapis... Rus balerine şok ceza

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Rusya’nın Yekaterinburg kentindeki bir mahkeme, ABD’de 10 yıldır yaşayan çifte vatandaş Ksenia Karelina’yı, Ukrayna destekçisi bir hayır kurumuna yaklaşık 50 dolar bağışta bulunduğundan dolayı “vatana ihanet” suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. 33 yaşındaki Rus balerin, ocak ayında ailesini ziyaret için gittiği Yekaterinburg kentinde tutuklanmıştı. Sverdlovsk Bölge Mahkemesi dün yaptığı açıklamada, “Mahkeme Ksenia Karelina’yı vatana ihanetten suçlu buldu ve orta güvenlikli bir cezaevinde 12 yıl hapis cezasına çarptırdı” sözlerini aktardı.

50 DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Los Angeles’ta balerin ve spa çalışanı olan 33 yaşındaki Karelina, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra New York merkezli yardım kuruluşu Razom’a yaklaşık 50 dolar bağış yapmakla suçlanıyordu. Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi, yardım kuruluşu Razom’a yapılan desteğin, “Ukrayna silahlı kuvvetleri için tıbbi malzeme, ekipman, silah ve mühimmat satın almak için kullanıldığını” iddia etmişti. Savaştan etkilenen Ukraynalılara insani yardım sağlayan Razom, ABD makamlarına, Karelina’nın serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Bir diğer dikkat çeken detay ise Rusya’nın bağımsız haber kuruluşu Sotavision, Karelina’nın davasına, ABD’li gazeteci Evan Gershkovich’i geçen ay casusluk suçundan hapse mahkum eden ve daha sonra esir takasıyla serbest bırakan aynı hakim tarafından bakıldığını bildirdi.

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Karelina, ocak ayında gittiği Rusya’da tutuklanmadan önce, boksör sevgilisi Heerden ile İstanbul’daydı.

SON SEYAHATİ İSTANBUL’A

Yekaterinburg gözaltı merkezindeki zorlu koşulları boks şampiyonu erkek arkadaşı Chris Van Heerden’a yazdığı bir mektupta anlatan Karelina, haftada sadece 1 kez duş almasına izin verildiğini, hücresinde sıcak suya erişimi olmadığını paylaştı. Karelina’nın tutuklanmasından bu yana erkek arkadaşı Chris Van Heerden serbest bırakılması için kampanya yürütüyor. Van Heerden bu yılın başlarında CNN’e verdiği demeçte “Amerika’nın onu bana geri getireceğine inanıyorum” demişti. Ayrıntılara göre, çift, Karelina’nın tutuklanmasından önce İstanbul’da tatil yapıyordu. Tatil sonrası Van Heerden ABD’ye dönerken, Karelina ailesini görmek için Rusya’ya Yekaterinburg kentine gitmiş. Ayrıca şubat ayında Los Angeles Times’a konuşan Van Heerden, “Karelina’ya Ukrayna’daki savaş nedeniyle gitmesinin tehlikeli olabileceğini söyledim ancak bana Rus olduğu için her şeyin yolunda gideceğine dair güvence verdi. Şimdi bu yaşananlardan dolayı çok üzgünüm” sözlerini aktarmıştı.