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Vatana ihanet ile suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ülkeye döndü

#Ukrayna#Poroşenko#Dünya
Vatana ihanet ile suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ülkeye döndü

Hakkında gözaltı kararı verilen eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna’ya dönüşünde havaalanında büyük bir coşkuyla karşılandı.

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e döndü. Bir süredir yurtdışında olan ve hakkında "vatana ihanet, teröristlere yardım" gibi maddelerden gözaltı kararı bulunan Poroşenko için havaalanında Kiev Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Havaalanında sabahın erken saatlerinde toplanan destekçileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Poroşenko yaptığı açıklamada, “15 dakikadır kanunsuz bir şekilde bekliyoruz. Siyah giyinmiş adamlar Ukrayna topraklarına almıyorlar" dedi.

Poroşenko'nun Polonya'nın başkenti Varşova'dan Kiev'e geldiği esnada, pasaportuna da el konulduğu öğrenildi.

Vatana ihanet ile suçlanan eski Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ülkeye döndü

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Poroşenko hakkında gözaltı kararı çıkartan Peçerska Mahkemesi, Poroşenko’nun Donbas Bölgesi’ndeki ayrılıkçılarla ilişkisi olduğunu ve onlara maddi destek sağladığını iddia etmişti.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ise Poroşenko’nun kendisi hakkında gözaltı kararının hazırlandığını öğrendiğini ve bunun için yurtdışına kaçtığını belirtmişti.

Aralık ayında sorguya çağırılan Poroşenko, "Yurtdışındayım ve Ocak ayından önce gelmeyeceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.

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#Ukrayna#Poroşenko#Dünya

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