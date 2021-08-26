Vardak: Türkiye’den halkımıza yardım etmesini istiyoruz

Vardak, “Türkiye önemli bir ülke, Türk halkı Müslüman ve kardeş halk. Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var” diyerek ileride ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Taliban’ın Türkiye ile iletişim içinde olduğunu belirtti.

Vardak, Taliban’ın Türkiye’nin desteğine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruyu ise, “Bunda şüphe yok. Bunu (desteği) istiyoruz. Halkımız 40 yıldır savaşın içinde ve yardıma ihtiyacı var. Tüm dünya ülkelerinden özellikle de Türkiye’den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz” şeklinde yanıtladı.

Vardak, Türkiye’nin Afganistan’da ve ülkenin yeniden imarında önemli, yapıcı ve pozitif bir rol oynayabileceğini vurguladı.

‘KABİL HAVALİMANI EGEMENLİK MESELESİDİR’



Vardak, Kabil Uluslararası Havalimanı’nın durumuna ilişkin ise “Havalimanı, Afganistan toprağıdır ve topraklarından, kurumlarından ve namuslarından Afganlar sorumludur. Bu bir egemenlik meselesidir. Yardım başka, ancak ülkenin idaresi bizim görevimiz ve bunu yapabilecek güçteyiz. Yabancı güçler havalimanındaydı, ne yaptılar? Uçaklardan insanlar yağdı ama şimdi havalimanı çevresini güvenli hale getirdik. Evimizin girişini çıkışını ve neyin yararımıza olduğunu biz biliriz. Dünyada hiçbir ülke kendi havalimanının güvenliğinin başkası tarafından sağlanmasını kabul etmez” ifadelerini kullandı.

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