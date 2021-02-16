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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 09:26 | Son Güncelleme:

Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı, can kaybı da yaşanmadı.

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan adalar topluluğu Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da sabah saatlerinde 6,7 büyüklüğünde sarsıntı hissedildiği bildirildi.

Yerin 14 kilometre derinliğinde meydan gelen ve merkez üssü Port Vila'nın 53 kilometre batısı olan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremde can kaybı yaşanmadı.

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