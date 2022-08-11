Vanessa Bryant'ın hukuk mücadelesi başladı... Kocası ve kızının fotoğrafları için harekete geçti!

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NBA tarihinin en iyi basketbolcularından olan Kobe Bryant, kızı Gianna ile birlikte 26 Ocak 2020'de meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Spor dünyasını yasa boğan ölümün ardından ABD kamuoyunun merakla beklediği dava Los Angeles'taki bölge mahkemesinde start aldı.

Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazada ölen kocası ve kızının kaza yerinde çekilen fotoğrafları için Los Angeles County Şerif Departmanı'na dava açmıştı.

NBA oyuncusu ve 13 yaşındaki kızı Gianna Bryant'ın fotoğrafları olay yerinde görev alan onlarca itfaiyeci ve 28 şerif memurunun telefonlarında bulunmuştu.

İlk duruşmaya katılan Vanessa Bryant gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken New York Post Bryant'ın duruşma sırasında gözyaşlarına hakim olmadığını yazdı.

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'HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİLER'

Bryant'ın avukatı Luis Li jüriye hikaben yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

'26 Ocak 2020 her zaman Vanessa Bryant'ın hayatının en kötü günü olacak. Güvenlik güçleri ise bölgede gezip hatıra fotoğrafları çektiler. Resmen dayanılmaz bir yaraya tuz bastılar.'

Söz konusu fotoğrafların kişisel amaçlar ile çekildiğini iddia eden Li, müvekkilinin birgün bu fotoğraflarla karşılaşmaktan korktuğunun altını çizdi.

Li, 'Çocuklarının ve kendisinin bir gün internette sevdiklerinin korkunç görüntüleriyle karşılaşacağı korkusuyla yaşıyor' dedi.

EŞİ PİLOTA VE ŞİRKETE DE DAVA AÇMIŞTI

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının ölümüne neden olan kazada helikopter şirketi Island Express Helicopters'a dava açmıştı. Vanessa Bryant, pilot Ara George Zobayan'ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylemişti.

Kobe ve kızının yanı sıra helikopterde 13 yaşındaki Gianna'nın takım arkadaşları Alyssa Altobelli ve Payton Chester; ebeveynleri Keri ve John Altobelli; Sarah Chester; basketbol yardımcı antrenörü Christina Mauser; ve pilot Ara Zobayan vardı. Kazada 9 kişi de yaşamını yitirmişti.

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HELİKOPTERDE KRİTİK BİR CİHAZ YOKTU

Federal yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Bryant’la birlikte 9 kişiyi taşıyan helikopterde Arazi Bilinçlendirme ve Uyarı Sistemi (TAWS) denilen uyarıcı cihazın olmadığı ifade edilmişti. Yetkililer, söz konusu sistemin Bryant'ın helikopterinde bulunması halinde, yoğun sis içinde kontrolünü kaybeden pilotun söz konusu kazayı önlemesine yardımcı olup olmayacağı konusunda da emin olmadıklarını ekledi.

YÜKSEK HIZLA VE DİK BİR ŞEKİLDE ÇAKILDI

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kuruluşundan (NTSB) Jennifer Homendy, helikopterin bulutların üstüne çıkmak için tırmanışa geçtiği sırada 366 metreden bir dakika içinde aşağı düştüğünü belirterek, "Bu, yüksek hızda oldukça dik bir iniş." demişti.

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KOBE KIZLARI İÇİN HELİKOPTER KULLANIYORDU

Los Angeles trafiğinden kaçınmak ve çocuklarına daha çok vakit ayırmak istediği için Kobe Bryant'ın ulaşımda helikopter tercih ettiği biliniyordu.

O gün de kızı Gianna'nın antrenmanı için diğer takım arkadaşları ve aileleriyle helikoptere binip 15 dakika uzaklıktaki akademiye gideceklerdi ancak yoğun sis kazaya sebep oldu.