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Vanessa Bryant hukuk mücadelesini kazandı... Kobe Bryant'ın kaza fotoğrafları için 16 milyon dolar tazminat alacak!

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#Kobe Bryant#Vanessa Bryant#Tazminat Davası
Vanessa Bryant hukuk mücadelesini kazandı... Kobe Bryantın kaza fotoğrafları için 16 milyon dolar tazminat alacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 12:41

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük basketbolcularından biri olarak kabul edilen Kobe Bryant, Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazası sonucu ölmüştü. Tüm dünya bu inanılmaz haberle birlikte büyük bir şok yaşarken hem eşini hem de kızını kazada kaybeden Vanessa Bryant, zorlu bir hukuk mücadelesine girişmişti. İşte o dava nihayet sonuçlandı...

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ABD'li basketbol yıldızı Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşinin ve kızının ölümüne neden olan helikopter kazasından uygunsuz fotoğrafların çekilmesi ve sızdırılmasıyla ilgili olarak açtığı davayı kazandı.

Vanessa Bryant'a 16 milyon dolar tazminat ödenecek.

Vanessa Bryant hukuk mücadelesini kazandı... Kobe Bryantın kaza fotoğrafları için 16 milyon dolar tazminat alacak
Vanessa ve Natalia Bryant mahkeme çıkışı böyle görüntülendi

FOTOĞRAFLARI GÖRÜNCE PANİK ATAK GEÇİRDİ

Geçtiğimiz hafta mahkemede tanık olarak dinlenen Vanessa Bryant, Los Angeles Times gazetesindeki bir haberi okuması sonrası panik atak geçirdiğini söylemişti.

Gazete, Los Angeles idari yönetimine bağlı polisin ve itfaiye çalışanlarının kaza alanından fotoğraf çekip başkalarıyla paylaştığını yazmıştı.

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Bryant, fotoğrafların sosyal medyaya düşeceği korkusuyla yaşadığını, kızını ve eşini 'oldukları halleriyle' hatırlamak istediğini söyledi.

Vanessa Bryant hukuk mücadelesini kazandı... Kobe Bryantın kaza fotoğrafları için 16 milyon dolar tazminat alacak
Kobe Bryant ve kazada onunla birlikte hayatını kaybeden kızı Gianna

MAHKEMEYE DELİLLERİ SUNDULAR

Mahkeme, fotoğrafların cep telefonu ile çekildiği, başkalarına gösterildiği, hatta insanların bunu bir galada ve bir barda da yaptıklarıyla ilgili iddiaları dinledi.

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Savunma avukatı, alan fotoğrafının çekilmesinin zorunlu olduğunu ve kamuya açık hiçbir yerde paylaşılmadığını söyledi. Ancak bu savunma mahkemenin kararını etkilemedi.

Federal mahkeme, yaşadığı duygusal sıkıntılar nedeniyle Los Angeles İdari Yönetimi'nin Bryant'a tazminat ödemesine hükmetti.

Vanessa Bryant hukuk mücadelesini kazandı... Kobe Bryantın kaza fotoğrafları için 16 milyon dolar tazminat alacak
DİĞER DAVACIYA DA 15 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Diğer bir davacı Christopher Chester'a da 15 milyon dolar ödenecek.

Ocak 2020'de meydana gelen kazada, 41 yaşındaki Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra Chester'ın eşi Sarah ve kızları Payton da dahil altı kişi daha hayatını kaybetmişti.

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Geçtiğimiz Kasım ayında Los Angeles idaresi, kazada yakınlarını kaybeden iki aileye 2,5 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş ancak Vanessa Bryant bu teklifi reddetmişti.

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