Vance’in evliliği çatırdıyor mu

HABERLERDünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 07:00

ABD’de Başkan Yardımcısı JD Vance’ın eşi Usha Vance, First Lady Melania Trump ile birlikte asker aileleri ve askerlerle bir araya gelirken ziyaret sırasında çekilen fotoğraflarda Bayan Vance’in alyans takmıyor olması, sosyal medyada tartışma yarattı.

Konu, sosyal medyada “ilişkide sorun” olarak yorumlanırken Usha Vance’ın sözcüsü, “Bazen yüzüğünü unutabiliyor. Yoğun bir gün geçiriyor; çocuklarla ilgileniyor, bulaşıkları yıkıyor” diyerek iddiaları yalanladı. Çiftin Ewan (8), Vivek (5) ve Mirabel (3) isimlerinde üç çocuğu bulunuyor. Katolik olan JD Vance, eşinin Hindu inancına sahip olmasına rağmen Hristiyanlığa geçmesini arzuladığını belirtmiş, daha sonra bu açıklamalarını tevil ederek eşinin dini inancını değiştirmeyi planlamadığını söylemişti.

O VIDEO AKILLARA GELDİ

Uzmanlar, şu anda çiftin evliliği hakkında somut bir sorun olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtirken daha önce de suikasta uğrayan Cumhuriyetçi Parti yanlısı siyasi aktivist Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk ile JD Vance’in sarıldığı bir video dolaşıma sokulmuş, Kirk’ün Vance ile ilgili sarfettiği “Kimse Charlie’nin yerini dolduramaz ama JD’de birçok benzerlik görüyorum” sözleri dikkati çekmişti.

Usha Vance’in önceki günkü etkinlikte alyansını takmaması dedikodulara yol açtı.

Erika Kirk ve JD Vance’in birbirlerine sarılmaları söylentilere neden olmuştu.

