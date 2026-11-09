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Vance’in 2028 hesapları karıştı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Vance#Seçim
Vance’in 2028 hesapları karıştı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçimlerde aldığı ağır yenilgi, 2028 başkanlık yarışı için partinin en güçlü adaylarından görülen Başkan Yardımcısı JD Vance’in hesaplarını değiştirdi.

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Başkan Donald Trump’ın siyasi mirasını devralması beklenen Vance, seçim hezimetinin ardından yönetimin politikalarından uzaklaşmaya çalışsa da Trump’la yakın ilişkisinin adaylığı önünde engel oluşturabileceği değerlendiriliyor. Vance, seçim sonuçlarının ardından yaptığı uzun açıklamada İran savaşını eleştirerek ABD’nin İsrail’le ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Ancak Vance’in ekonomik sorunlar ve dış politikada itidal gibi başlıklara ağırlık vererek Trump’tan farklı bir siyasi çizgi oluşturma çabası, parti içinde yeterli görülmüyor.

RAKİPLERİ HEVESLENDİ

Siyasi kariyerini büyük ölçüde Trump’la birlikte inşa eden Vance’in yönetimin politikalarıyla özdeşleşmesi, 2028’de taşıması gereken siyasi yüklerden biri olarak değerlendiriliyor. Nitekim seçimden sonraki 24 saat içinde bazı büyük Cumhuriyetçi bağışçılar Vance’i desteklemeyeceklerini açıklarken, alternatif adaylara yönelmeye başladı. Seçim yenilgisi, Vance’e karşı yarışmayı düşünen Cumhuriyetçileri de cesaretlendirdi. Florida Valisi Ron DeSantis’in medya çalışmalarını yoğunlaştırdığı, Georgia Valisi Brian Kemp’in adaylığı değerlendirdiği, Teksas Senatörü Ted Cruz’un ise olası bir yarış için danışman arayışına girdiği belirtiliyor. Bazı Cumhuriyetçiler, Vance’in adaylığının peşinen kabul edilmesi yerine rekabetçi bir ön seçim yapılmasını istiyor. 

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#Trump#Vance#Seçim

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