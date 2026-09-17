Vance’den içeriye ve dışarıya mesaj: ‘Dış politikamız İsrail’e bağımlı olamaz’

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“All-In Podcast” tarafından düzenlenen bir panelde konuşan Vance, “Bana göre Başkan Trump, Amerikan halkının menfaatlerinin İsrail hükümetinin menfaatlerinden farklı olduğunu hissettiğinde İsrail Başbakanı Netanyahu ile yollarını ayırma iradesini gösteren, son 40 yılın tek başkanıdır” ifadelerini kullandı. İlişkilerin rasyonel bir temele oturtulmasının şart olduğunu belirten Vance, tüm ikili ilişkilerde olduğu gibi İsrail ile olan bağların da nihai olarak “Amerika’nın ulusal çıkarları” temelinde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

NATO İLE KIYASLADI

Vance, ABD’nin İsrail ile olan ilişkisini NATO müttefikliğiyle kıyaslayarak örneklendirdi. “NATO bünyesinde pek çok önemli ortaklığımız ve stratejik ilişkimiz var. Ancak bu durum, Avrupa dış politikamızı tamamen NATO’ya bağımlı kılacağımız anlamına gelmez. Aynı ilke Ortadoğu için de geçerlidir. Ortadoğu politikamızın da İsrail’e tabi olmasına izin veremeyiz” diye konuştu.

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İRAN BÖYLE VURMUŞ

İran’ın füze ve İHA saldırılarının Ortadoğu’daki ABD üslerinde neden olduğu devasa yıkım, ABD askerlerinin CBS News’e sızdırdığı gizli fotoğraflar ile gün yüzüne çıktı. CBS’e konuşan bir asker, “Bu, kamuoyuna bildirilmeyen, üslerimize verilmiş büyük bir hasardır. Gözümüzü yumup yüzümüzden yumruk yiyoruz” dedi.

ARAKÇİ ÇİN’DEN MESAJ VERDİ

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün Pekin’de Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Görüşmede savaş, İslamabad Mutabakatı ve Hürmüz Boğazı’nın durumu ele alınırken Wang, Washington ve Tahran’a haziranda imzalanan mutabakata dönerek müzakereleri yeniden başlatma çağrısı yaptı ve Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini belirtti. Arakçi ise İran’ın haklarını korumakta kararlı olduğunu belirtti. Umman’la Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin bir plan üzerinde anlaştıklarını aktaran Arakçi, ABD’nin de verdiği taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Görüşme, Şi Cinping ile Donald Trump’ın 24 Eylül’de Washington’daki görüşmesi öncesi gerçekleşti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Çin Başbakan Yardımcısı da olan mevkidaşı He Lifeng ile bu hafta sonu New York’ta görüşeceğini açıkladı.

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Şİ CİNPİNG’E İNME Mİ İNDİ

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping’in 12-13 Eylül’de Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Zirvesi sırasında fenalaşıp zirvenin ardından Pekin’e dönüşünde hastaneye kaldırıldığı ve ağır iskemik inme geçirdiği iddia edildi. Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wan Jun’un sosyal medya paylaşımlarına dayanan iddialarda, Şi’nin sağlık durumu nedeniyle eylül sonundaki ABD ziyaretinin iptal edilebileceği belirtildi.