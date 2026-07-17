Vance açık konuştu: İsrail ABD’deki ‘savaşı’ kaybetti

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İsrail’e yönelik eleştirilerini son dönemde sıklaştıran ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, önceki gün komedyen Joe Rogan’ın programında yaptığı açıklamalarla Tel Aviv yönetimini bir kez daha hedef aldı. İsrail’in ABD’de “kamuoyu savaşını kaybettiğini” belirten Vance, “Bu, 9 milyon nüfuslu bir ülke. Bizim 330 milyon nüfusumuz var. Ve tabii ki, Amerikalıları ikna etmeye çalışacaklar” ifadelerini kullandı. Vance, İsrail’in ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu belirtti.

‘SÜRESİZ’ SAVAŞ İSTİYORLAR

Vance, sunucu Rogan’ın İsrail’in İran savaşındaki rolüne ilişkin sorusuna ise, “İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Onlarla anlaşmazlıklarımız olacak, anlaşmalarımız olacak. Benzer çıkarlarımızın olduğu alanlar ve çıkarlarımızın ayrıştığı alanlar olacak” yanıtını verdi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da artık ABD’de pek popüler bir isim olmadığını savundu.

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TEPKİ GÖSTERDİ

Vance, kendisine yönelik eleştirilere yanıt vererek “İsrail hükümeti tarafından fonlanmış kişiler bana acımasızca saldırıyor. Bizzat Başkan’ın ülke için koyduğu müzakere hedefini gerçekleştirmeye çalıştığım için bana saldırıyorlar” şeklinde konuştu. Yabancı ülkelerin etkisiyle kendisine yönelik eleştirileri gördüğünü söyleyen Vance, “Buna yanıtım ‘Cehenneme kadar yolunuz var’ oluyor” dedi.

EPSTEIN İSRAİL İLE BAĞLANTILI

Vance ayrıca, cinsel suçlu Jeffrey Epstein’in hem İsrail’deki derin devlet unsurlarıyla hem de ABD istihbaratıyla bağlantılı olabileceğini savundu. Epstein’in İsrail istihbarat teşkilatı Mossad ile bağlantılı olduğuna dair yaygın kanaati değerlendiren Vance, “Evet, Mossad ya da CIA ya da başka bir derin devlet yapılanması; Amerika’da, İsrail’de ya da başka bir ülkede olabilir” ifadelerini kullandı.