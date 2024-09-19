×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Van Gogh'un ünlü resminin sırrını Çinli bilim insanları çözdü

Güncelleme Tarihi:

#Van Gogh#Yıldızlı Gece#Resim
Van Goghun ünlü resminin sırrını Çinli bilim insanları çözdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 11:03

Çinli bilim insanları, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" eserinin, 19. yüzyılın bilimsel düşüncesinin çok ötesinde olduğunu keşfetti. Araştırmalar, van Gogh'un fırça darbelerinin gece gökyüzündeki türbülansı özenle yansıttığını ortaya koydu. Eser, atmosferin hareketiyle ilgili modern akışkan dinamiği ilkelerini neredeyse 70 yıl önceden öngörüyor.

Haberin Devamı

Çinli Bilim insanları, Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un, 19. yüzyılın bilimsel düşüncesinin çok ilerisinde olduğunu ortaya çıkardı.

Bilim insanları, van Gogh'un 1889 yılında yaptığı "Yıldızlı Gece" resminin, atmosfer bilimcilerin yakın zamanda keşfettiği gökyüzünün astronomik prenspleri uyumlu olduğunu keşfetti.

Van Goghun ünlü resminin sırrını Çinli bilim insanları çözdü

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan bir makalede araştırmacılar, van Gogh'un yıldız stilinde “gizli türbülans” olarak tanımladıkları bir durum tespit ettiler.

Araştırmacılar, van Gogh'un fırça darbelerinin, gece gökyüzündeki görünmez hava akışındaki türbülansı hesaplamak için özenle uygulandığını düşündüklerini belirtti.

Haberin Devamı

Araştırmanın yazarlarından Yongxiang Huang, “Boya darbelerinin ölçeği çok önemli bir rol oynadı” dedi.

Huang, yüksek çözünürlüklü dijital bir resimle fırça darbelerinin boyutlarının ölçüldüğünü ve bunların türbülans teorilerinden beklenen ölçeklerle karşılaştırıldığını kaydetti.

Huang, 2019'da yapılan bir çalışmanın, atmosferdeki türbülansın yanı sıra ışık yılı uzaklıktaki yıldızlardaki türbülansı da hesaba kattığını öne sürdü.

 

"DERİN VE SEZGİSEL BİR ANLAYIŞ"

Makalenin araştırmacıları, rüzgarın şekli ve enerjisi gibi atmosferik koşulları sınıflandırmak için rüzgarda çırpınan yapraklar gibi benzer durumları da inceledi.

Van Goghun ünlü resminin sırrını Çinli bilim insanları çözdü

Araştırmacılar, “Yıldızlı Gece”nin 14 dönen şekline bakarak, van Gogh'un doğa manzaralarının hareketiyle nasıl esrarengiz bir bağlantıya sahip olduğunu keşfetti. Huang, bu durumun “doğa olaylarına ilişkin derin ve sezgisel bir anlayışı” ortaya koyduğunu belirtti.

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Alman sanat piyasası şirketi Artnet, van Gogh'un eserinin, penceresiz bir odada gün ışığında yapılmış olmasına dikkat çekti.

Haberin Devamı

Huang, “Van Gogh'un türbülansı hassas bir şekilde temsil etmesi, bulutların ve atmosferin hareketini incelemesi ya da gökyüzünün dinamizmini nasıl yakalayacağına dair doğuştan gelen bir his olabilir.” ifadelerini kullandı.

Eserdeki parlaklığı temsil eden bölümlerin, 1940 yılında Sovyet matematikçi Andrey Kolmogorov tarafından ispatlanan "hareketle beslenen enerji" yasası ölçeğinde atmosferin gerçek hareketleriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

Huang, “Durumu daha fazla kucaklamak için yeni bir türbülans tanımı önermenin zamanı gelmiş gibi görünüyor” dedi.

Eser, 1959 yılında matematikçi George Batchelor tarafından tanımlanan hava enerjisinin hareketine ilişkin akışkan dinamiği ilkelerini, Batchelor'dan 70 yıl önce yansıtıyor gibi görünüyor.

Gözden KaçmasınKahve severler dikkat Zararları ortaya çıktı... Günde 3 bardağa kadar...Kahve severler dikkat! Zararları ortaya çıktı... 'Günde 3 bardağa kadar...'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Van Gogh#Yıldızlı Gece#Resim

BAKMADAN GEÇME!