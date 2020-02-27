Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:00,
‘Vampirler’le selfie 10 bin TL
ABD’li oyuncu Johnny Depp (57), rock yıldızları Alice Cooper (72) ve Joe Perry’den (70) oluşan “Hollywood Vampires” (Hollywood Vampirleri) grubunun İstanbul’da vereceği konserin VIP biletleri satışa sunuldu.
Dünya turnesi kapsamında 13 Eylül’de İstanbul’da konser verecek olan ‘Hollywood Vampirleri’nin biletleri 220 liradan başlıyor. İsteyenler grup üyeleriyle tanışıp 10 bin liraya fotoğraf çektirebilecek.
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