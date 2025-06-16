Valizlerle dron taşımışlar... Mossad bu işi nasıl yaptı

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Hazırlık aşamasının aylar sürdüğü belirtilen operasyonlarla ilgili şaşırtan detaylar da ortaya çıkmaya başladı. ABD basınında yer alan bilgilere göre Mossad operasyonu İran’ın üst düzey yetkililerine yönelik suikastlar ve hava savunma sistemlerini devre dışı bırakan drone saldırıları olmak üzere iki koldan ilerledi.

İRAN’DA MONTE ETTİLER

İlk adımda Mossad ajanları aylar öncesinden İran’a sızdı. Ülkenin farklı noktalarına dağılan ekipler; konteyner, valiz ve kamyonlar aracılığıyla önceden belirlenmiş hedeflerin yakınlarında patlayıcı yüklü dört pervaneli küçük dronları ve uzaktan ateşlenen mühimmat parçalarını sevk etti. Belirlenen noktalarda küçük dron üsleri oluşturuldu. Küçük gizli timler, bu dronları füze sahaları ve hava savunma sistemlerinin yakınlarında monte etti. İsrail hava saldırısı başladığında, bu timler kritik sistemleri etkisiz hale getirip İran’ın füze fırlatıcılarını hedef aldı. Operasyon, İran’ın misilleme kapasitesini zayıflattı.

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YATAKLARINDA ÖLDÜRDÜLER

Mossad ajanları bir yandan da sığınakların ve İran ordusundaki önemli isimlerin konutlarının yerleri de dahil olmak üzere ayrı ayrı dosyalar hazırladı. Hava saldırılarının başlamasıyla birlikte Mossad’ın suikast timleri devreye girdi. Ekipler, İran’daki hedef kişilerden bazılarını dron operasyonu ile, bazılarını ise doğrudan evlerine sızarak ortadan kaldırdı. Suikast esnasında, İranlı hedeflerin çoğunun “hâlâ yataklarında olduğu” öğrenildi. Öldürülen yetkililerin yerine geçmesi muhtemel ikinci kademe isimlere ise doğrudan tehdit mesajları gönderildi.

FÜZE KAMYONLARINI VURDULAR

Operasyonun önemli bir ayağında ise İran’ın füze taşıyan kamyonlarının hedef alınması yer aldı. İran’ın füze sayısının, kamyonların dört katı olduğunu hesaplayan Mossad, onlarca kamyonu etkisiz hale getirdi. İsrail jetlerinin İran hava sahasına girmesinden hemen önce, İran hava savunma sistemlerinin yakınına yine Mossad tarafından yerleştirilen patlayıcı dronlar uzaktan patlatıldı. İsrail’in F-35 uçakları, bu sayede İran’ın iç bölgelerine rahatlıkla ilerleyebildi. Operasyon, sonraki saatlerde İran’ın nükleer ve askeri tesislerine füze ve hava saldırılarını da içerecek şekilde genişledi.