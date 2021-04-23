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Dünya
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Validen devlet başkanına şok sözler: Cinayetle suçlanmalı!

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Validen devlet başkanına şok sözler: Cinayetle suçlanmalı!

Brezilya koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelmeye devam ediyor. Sao Paulo Valisi'ne göre, Brezilya Devlet Başkanı Bolonaro Kovid-19 salgını nedeniyle cinayetle suçlanmalı. Bolsonaro2nun salgınla ilgili tutumu bugüne kadar birçok kez sert eleştirilere hedef olmuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, salgınla mücadele konusundaki tutumu eleştiriliyor.

Ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyaletlerden Sao Paulo'nun valisi Joao Doria, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun, salgın karşısındaki kayıtsızlığıyla "binlerce ölüme doğrudan sebep olduğunu" savundu.

Bolsonaro yönetiminin kayıtsızlığı ve attığı yanlış adımlarla salgının bu noktaya gelmiş olmasından sorumlu olduğunu belirten Doria, "Eğer salgının başından bu yana doğru hareket edebilmiş bir devlet başkanımız olsaydı, virüsten hayatını kaybedenlerin yarısı kurtarılabilirdi." dedi.

Doria, Brezilya'nın yaşadığı en büyük zorluğun salgınla mücadelede ulusal koordinasyonun eksik olması olduğunu vurgulayarak, "Salgının ciddiyetini kavrayamayan ve mücadele için gerekeni yapmayan bir devlet başkanımız var." diye konuştu.

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Bolsonaro'nun salgının başından bu yana sürekli yanlış adımlar attığını savunan Doria, "Aşı sağlamadı. Aşı almak yerine klorokin aldı, sosyal mesafe uyarısı yapmadı. Sıhhi maskelerin kullanımını teşvik etmedi. Buna karşın karantina tedbirlerine başvuran eyaletlerin ve belediyelerin valilerine ve başkanlarına saldırmayı tercih etti." ifadelerini kullandı.

Validen devlet başkanına şok sözler: Cinayetle suçlanmalı
Doria, bu tutumun ülkede salgınla mücadeleyi zorlaştırdığına işaret ederek "Maalesef bu tutum, çok sayıda kişinin bir salgınla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini anlayamamasına, dolayısıyla dükkanları, restoranları ve barları kapatmaya gerek olmadığını düşünmesine sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya halkının bir bölümünün hala Bolsonaro'nun haklı olduğunu düşünmesinin "talihsizlik" olduğunu ifade eden Doria, "Bugün biz Brezilya'da iki şeyle mücadele ediyoruz. Biri Kovid-19, diğeri Devlet Başkanı Boldonaro'nun yaydığı Bolsonaro virüsü." yorumunu yaptı.

Brezilya'da salgının başından bu yana 14 milyon 172 bin 139 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 383 bin 757 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Brezilya, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü, en fazla ölümün görüldüğü 2'nci ülke" konumunda bulunuyor.

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