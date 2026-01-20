Valentino 93 yaşında öldü

Haberin Devamı

Avrupa kraliyet ailelerini, Amerikan first ladylerini ve dünya yıldızlarını giydirerek 1960 yılında kurduğu modaevini kısa sürede ikon haline getiren Romalı efsanevi modacı Valentino Garavani’nin, Roma’daki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu. Garavani Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Valentino Garavani bugün Roma’daki evinde, sevdikleriyle çevrili olarak vefat etti” denildi. Valentino’nun naaşının 21–22 Ocak tarihleri arasında Roma’daki Piazza Mignanelli’de ziyarete açılacağı, 23 Ocak’ta ise Roma’da bulunan tarihi Bazilika Basilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri’de cenaze töreninin yapılacağı açıklandı.

MODA DEHASIYDI

Garavani, özellikle “Valentino kırmızısı” olarak bilinen imzası ve zarif tasarımlarıyla moda dünyasını derinden etkiledi. 20. yüzyılın en etkili moda tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyordu.

Garavani’nin cenaze töreni 23 Ocak’ta yapılacak.