Vakaların hız kesmediği Rusya’da ‘bir hafta tatil’

Rusya hükümetini salgında gelinen noktayı görüşmek için toplantıya çağıran Putin, Rusya çapında 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında tatil ilan ettiğini açıkladı.
Salgında kısırdöngünün kırılması gerektiğini vurgulayan Rusya lideri, “Kötü gidişatı kontrol altına almak için 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Rusya çapında maaşlar muhafaza edilerek tatil ilan ediyorum” dedi.
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