Vakalar arttı diye Rusya, Türkiye’ye uçuşları azalttı

Havayolu şirketlerine önceki gün gönderilen yazılı talimatta, 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye doğrudan uçuş yapılamayacak şehirler Barnaul, Volgograd, Belgorod, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen ve Yujno Sahalisk olarak sıralandı.

Başkent Moskova ile ikinci büyük şehir St. Petersburg’dan yapılan uçak seferleri ise aksamadan gerçekleştirilecek. Rusya Tur Operatörleri Birliği, “Getirilen direkt uçuş yasağı kapsamına giren 13 şehir Türkiye turizm pazarının yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Mayıs ayında doğrudan uçuş yasağı kaldırılmazsa Türkiye destinasyonu ciddi yara alacak” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara