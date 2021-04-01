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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 01.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vakalar arttı diye Rusya, Türkiye’ye uçuşları azalttı

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Vakalar arttı diye Rusya, Türkiye’ye uçuşları azalttı

Türkiye’de koronavirüs vakalarının artışa geçmesi nedeniyle Rusya sivil havacılık kurumu ‘Rosaviatsiya’, 13 şehirden Türkiye’ye doğrudan yapılan uçak seferlerini 1 Nisan tarihinden itibaren askıya aldı.

Havayolu şirketlerine önceki gün gönderilen yazılı talimatta, 1 Nisan’dan itibaren Türkiye’ye doğrudan uçuş yapılamayacak şehirler Barnaul, Volgograd, Belgorod, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen ve Yujno Sahalisk olarak sıralandı.

Başkent Moskova ile ikinci büyük şehir St. Petersburg’dan yapılan uçak seferleri ise aksamadan gerçekleştirilecek. Rusya Tur Operatörleri Birliği, “Getirilen direkt uçuş yasağı kapsamına giren 13 şehir Türkiye turizm pazarının yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Mayıs ayında doğrudan uçuş yasağı kaldırılmazsa Türkiye destinasyonu ciddi yara alacak” dedi.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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