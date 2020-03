Vaka sayısı yarım milyon

COVID-19 nedeniyle can kayıpları 22.993’e ulaşırken, 120.983 kişi ise iyileşti. Salgının merkez üssü haline gelen Avrupa’da da toplam vaka sayısı 200 binin üzerinde. Avrupa’da en çok vaka 80.539 ile İtalya’da bulunuyor. Kısa süre içinde İtalya’ya yetişmesi beklenen İspanya’da ise sayı 56.197. Almanya, Fransa ve İsviçre’de de vaka sayıları her geçen gün yükseliyor. Benzer durumla karşılaşmak istemeyen diğer ülkeler ise önlemleri sıkılaştırma çabasında... Sırbistan’da hasta sayısı 384’e, can kaybı ise 6’ya çıkarken, ev karantinası kuralına uymayan 108 kişi gözaltına alındı ve haklarında yasal işlem başlatıldı. Macaristan’daki vaka sayısı 261’e, can kaybı ise 10’a yükseldi. Savunma Bakanlığı, ülkede stratejik öneme sahip 84 şirketin güvenliğini ve işleyişini güvence altına almak için ordunun görev yaptığını bildirdi. Hasta sayısının 226’ya ulaştığı Slovakya’da ise olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yapılan düzenlemeyle telekomünikasyon şirketlerinden alınacak veriler salgın noktalarının tespiti için kullanılabilecek.