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Vaka sayıları patladı: 3 ay acil durum ilan edildi

#Letonya#Koronavirüs#COVID-19
Vaka sayıları patladı: 3 ay acil durum ilan edildi

Letonya hükümeti, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle ülkede 3 ay acil durum ilan etti.

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Kararın, vaka sayısındaki artışı kontrol altına almak ve ülkenin sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanmasını önlemek amacıyla alındığı açıklandı.

Letonya Başbakanı Krisjans Karins, Twitter hesabından halka seslenerek, "Size bir araya gelmeme, birbirlerinizi ziyaret etmeme ve temaslarınızı azaltma çağrısı yapıyorum" dedi.

HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Ülkede artık halka açık tüm kapalı mekanlarda maske takılması zorunlu olacak. Tüm kamu sektörü çalışanları 15 Kasım'a kadar aşılarını tamamlayacak. Aşı olmayanlar süpermarketlere dahi gidemeyecek.

Hafta sonları sadece marketler ve eczaneler açık olacak. Aşı sertifikası göstermeyen ya da Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşmeleri sonrası antikor geliştirmeyenler restoranlara alınmayacak.

Yüz maskesi takılması, daha fazla yerde zorunlu tutulacak. Başta kamu sektörü çalışanları olmak üzere herkes, evlerinden çalışmaları yolunda özendirilecek.  Tüm eğlence mekanları kapatılacak.

AŞILAMA ORANI EN DÜŞÜK 4. AB ÜLKESİ

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1 milyon 900 milyon nüfuslu Baltık ülkesi Letonya, yüzde 48'le Avrupa Birliği'nde (AB) aşılama oranının en düşük olduğu ülkeler arasında.

AB'de aşı oranı Letonya'dan düşük sadece üç ülke var: Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan.

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#Letonya#Koronavirüs#COVID-19