MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriVahşi filler üzerlerine yürüyor! 150 binden fazla kişi tahliye edildi
GeriDünya Vahşi filler üzerlerine yürüyor! 150 binden fazla kişi tahliye edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 10.08.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Vahşi filler üzerlerine yürüyor! 150 binden fazla kişi tahliye edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Vahşi filler üzerlerine yürüyor! 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’de doğal koruma alanlarından uzaklaşan 14 vahşi Asya filinin ilerlediği Yunnan eyaletinde 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

Doğal koruma alanlarından yaklaşık bir buçuk yıldır uzakta olan 14 vahşi Asya filinin, geri döndüğü ve doğal koruma alanlarına 200 kilometre yaklaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, filleri izleyen ekibin lideri Vang Yong, sürünün yönlendirilerek, Yüenciang Nehri'ni geçtiğini ve güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini aktardı.

Yaklaşık 17 aydır koruma alanlarından uzaktaki fillerin, yerleşim yerlerinde herhangi bir zarara yol açmaması için 150 binden fazla kişinin geçici olarak tahliye edildiği belirten Vang, fillere göç yolu boyunca 180 bin ton yiyecek sağlandığını ve bu hayvanların, 25 bini aşkın polis tarafından insansız hava araçlarıyla takip edildiğini kaydetti.

Tüm ülke bu fillere kilitlendi 15 aydır yoldalar, mışıl mışıl uyuyorlar, fatura ise ağır...
Tüm ülke bu fillere kilitlendi! 15 aydır yoldalar, mışıl mışıl uyuyorlar, fatura ise ağır...

Vahşi filler üzerlerine yürüyor 150 binden fazla kişi tahliye edildi

İnsansız hava araçlarıyla takip edilen fil sürüsünün, kapıları parçaladıkları, dükkanlara zarar verdiği, yiyecekleri çaldığı, bir kanalda yıkandıkları ve ormanın ortasında uyuyakaldıkları görülmüştü.

Ülkede fillerin en uzun mesafeli göçü olarak nitelendirilen olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünya bu yolculuğu konuşuyor: Yüzlerce kilometre yürüyen fillerden biri nihayet eve döndü
Dünya bu yolculuğu konuşuyor: Yüzlerce kilometre yürüyen fillerden biri nihayet eve döndü!

Zambiya merkezli bir yaban hayatı koruma örgütü Game Rangers International’dan Lisa Olivier, fillerin rutin bir şekilde ilerlediğini ve güvenli bir yer bulmaya çalıştıklarını söylemişti.

Vahşi filler üzerlerine yürüyor 150 binden fazla kişi tahliye edildi

Yolculuk sırasında iki dişi filin doğum yapmasına değinen Olivier, fillerin doğum yapmak üzereyken yeni alanlara taşınmalarının alışılmadık bir şey olduğunu vurgulamıştı.

: İlginizi Çekebilir

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi