Vahşet hortladı! Fransa’da alçak saldırı: 3 ölü

YÖNETİMİN İslam inancına yönelik agresif bir söylem geliştirdiği Fransa, dün kâbusu yaşadı. Önce sabah saatlerinde, ülkenin güneyindeki Nice kenti korkunç bir saldırıya sahne oldu. Notre Dame katedralinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda, üç kişi hayatını kaybetti.

İTALYA’DAN GELMİŞ

Vahşi saldırıda, bir kadın başı kesilerek, bir adam da boğazı kesilerek öldürüldü. Bir kadının daha öldüğü saldırıda, 10’dan fazla kişi yaralandı. Olaya hızlı bir şekilde müdahale eden Fransız polisi, saldırganı en az 6 kez silahla vurarak durdurabildi. Ağır yaralı ele geçirilen saldırgan, hastanede tedavi altına alındı. AFP’nin haberine göre, kendini “Brahim Aoussaoui” olarak tanıtan saldırgan 21 yaşında ve Tunuslu. Mülteci botuyla 20 Eylül’de İtalyan adası Lampedusa’ya gelen saldırgan, önce anakaraya nakledildi, 9 Ekim’de ise Paris’e geçti. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın olay anında ve hatta tedavisi sırasında bile bağırarak tekbir getirdiğini söyledi. Estrosi saldırıyı “İslamo-faşist” diye tanımlarken, olayla ilgili terör soruşturması başlatıldı. Ancak olayın DEAŞ ya da başka bir terör örgütü ile bağlantısı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

MACRON OLAY YERİNDE

Olay yerinde incelemelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin saldırı altında olduğunu söyledi. Saldırıda başı kesilerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının, sabah erkenden dua etmek için kiliseye gelen cemaatten biri olduğu kaydedildi. Erkek kurbanın ise, iki kız babası, 55 yaşındaki kilise görevlisi Vincent Loques olduğu bildirildi. Nice saldırısında hayatını kaybeden üçüncü kişinin, 44 yaşında Afrika kökenli bir kadın olduğu, ağır yaralı olarak yolun karşısındaki bara gitmeyi başardığı ancak burada öldüğü belirtildi.

İKİ YERDE DAHA SALDIRI

Yerel saatle sabah 9.00 sularındaki bu saldırıdan iki saat sonra, Avignon kentinde “Allahu Ekber” diye bağıran silahlı bir saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hâle getirildi. Aynı saatlerde, bu kez Fransa’nın Suudi Arabistan’daki Cidde Konsolosluğu’na bıçaklı saldırı düzenlendi. Konsoloslukta görevli bir güvenlik görevlisi saldırıda yaralandı. Suudi vatandaşı saldırgan, olayın ardından Cidde’de tutuklandı. Akşam saatlerinde ise Fransa’nın Lyon kentinde, büyük bir bıçakla tramvaya binmek üzere olan bir kişi tutuklandı. 20’li yaşlardaki Afgan asıllı kişinin bir süredir istihbarat servislerinin radarında olduğu belirtildi.

FRANSA’DA SON 2 AYDAKİ ÜÇÜNCÜ SALDIRI



Saldırının, son dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’ı hedef alan açıklamaları ve Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayınlaması sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Dünkü saldırılar, son 2 ay içinde Fransa’da gerçekleşen üçüncü olay oldu. İki haftadan kısa bir süre önce, başkent Paris’te bir Fransız öğretmen, radikal dinci bir terörist tarafından başı kesilerek öldürülmüştü. Derste “ifade özgürlüğü” konusunu işleyen öğretmenin, öğrencilerine, Charlie Hebdo dergisinin tepki çeken Hz. Muhammed karikatürlerini gösterdiği belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Macron’un ise karikatürleri savunup, “İslam krizde” demesi tepki çekmişti.