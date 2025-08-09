Uzun yaşamın sırrı kanda

Haberin Devamı

Bilimsel araştırma dergisi ScienceAlert’in haberine göre İsveç’te yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, uzun ömürlü insanların kan tahlillerinde dikkat çeken ortak özellikler bulunduğunu ortaya çıkardı. 64 ile 99 yaş arasındaki 44 bin İsveçlinin sağlık verilerini içeren araştırmada, 35 yıl boyunca katılımcılar takip edildi. Araştırma sonunda katılımcıların 1224’ü, yani yüzde 2.7’si, 100 yaşına ulaştı. Bu kişilerin büyük çoğunluğunu ise kadınlar oluşturdu. Biliminsanları, katılımcıların kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyonları ile iltihap seviyelerini gösteren 12 farklı biyobelirteç değerini inceledi. Sonuçlara göre 100 yaşını görenlerde 60’lı yaşlardan itibaren kan şekeri (glikoz), böbrek fonksiyonunu gösteren kreatinin ve ürik asit seviyeleri daha düşük çıktı. Bu grupta “aşırı yüksek veya çok düşük değerlere” de neredeyse hiç rastlanmadı.

Haberin Devamı

YAŞAM TARZI VE BESLENME ÖNEMLİ

Araştırma, kan değerlerindeki dengesizliklerin yaşam süresini kısalttığını da ortaya koydu. Kolesterol ve demir oranı çok düşük olanların uzun yaşama ihtimali azalırken, yüksek kan şekeri, kreatinin ve ürik asit seviyelerinin yüksekliği de ölüm riskini artırdı. Örneğin, ürik asit seviyesi en düşük olan grubun yüzde 4’ü, en yüksek olan grubun ise yalnızca yüzde 1.5’i 100 yaşına ulaşabildi. Uzmanlara göre İsveçli katılımcıların verilerinin değerlendirildiği bulgular, uzun bir yaşam için genetik mirasın yanında beslenme ve yaşam tarzının da büyük rol oynadığını gösterdi.