Uzun süren COVID-19’un sırrı çözüldü

Araştırma sonuçlarında uzun süre semptom gösteren hastaların vücudunda yüksek seviyede oto-antikor olduğu belirlendi. Uzmanlar, söz konusu oto-antikorların vücudun koronavirüse karşı antikor geliştirmesini engellediği, ayrıca hastaların hasar görmüş organlarına saldırarak aşırı yorgunluk, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi ağır ve uzun süren semptomlara yol açtığını belirtti.