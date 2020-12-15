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Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Uzun süren COVID-19’un sırrı çözüldü

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Uzun süren COVID-19’un sırrı çözüldü
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ABD’de bulunan Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, bazı koronavirüs hastalarının haftalarca ve aylarca semptom göstermelerinin sebebi üzerine araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarında uzun süre semptom gösteren hastaların vücudunda yüksek seviyede oto-antikor olduğu belirlendi. Uzmanlar, söz konusu oto-antikorların vücudun koronavirüse karşı antikor geliştirmesini engellediği, ayrıca hastaların hasar görmüş organlarına saldırarak aşırı yorgunluk, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi ağır ve uzun süren semptomlara yol açtığını belirtti.

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