Uzun süren COVID-19’un sırrı çözüldü
ABD’de bulunan Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, bazı koronavirüs hastalarının haftalarca ve aylarca semptom göstermelerinin sebebi üzerine araştırma gerçekleştirdi.
Araştırma sonuçlarında uzun süre semptom gösteren hastaların vücudunda yüksek seviyede oto-antikor olduğu belirlendi. Uzmanlar, söz konusu oto-antikorların vücudun koronavirüse karşı antikor geliştirmesini engellediği, ayrıca hastaların hasar görmüş organlarına saldırarak aşırı yorgunluk, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi ağır ve uzun süren semptomlara yol açtığını belirtti.
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