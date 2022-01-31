Uzun mesafeli uzay yolculuğu bilmecesini kemirgenler çözecek

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İnsanlar uzun mesafeli uzay yolculuğunun gizemini çözemediler, ancak sincaplar yola çıkmaya çoktan hazır!

Yapılan yeni bir araştırma, uzay yolcularının uzun yolculuklarda kas kaybını nasıl önleyebileceğini keşfettiğini iddia ediyor ve cevap kemirgenlerin midelerinde diyor.

Bilim insanları, Amerikan yer sincaplarının kas kütlesini kaybetmeden nasıl kış uykusuna yattığını araştırdılar ve bunun uzun zaman yayılacak uzay yolculuklarının cevabı olabileceğine inanıyorlar.

Küçük kemirgenler, diğer birçok tür gibi, kış aylarında kış uykusuna yatar ve hayatta kalmak için yağ rezervlerine güvenirler. Bu hayvanlar aylarca yemek yememelerine rağmen kas kütlelerinin çoğunu korurlar.

Montreal Üniversitesi'nden araştırmacılar, hayvanların bağırsaklarında, idrarla atılan ve doğal olarak oluşan bir molekül olan üreyi proteine dönüştüren mikropları keşfettiler. Bu protein daha sonra vücuttaki dokuların korunmasına yardımcı olarak kas kaybını (atrofi) önlüyor.

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"Üre nitrojen kurtarma" olarak bilinen teori, ilk olarak 1980'lerde ortaya atılmış, ancak hiçbir zaman kanıtlanamamıştı.

Çalışma, Montreal Üniversitesi'nden Dr. Matthew Regan tarafından yönetildi. Regan, prosedürün, yolculukları sırasında kaslarının erimesini önlemek için uzaydaki astronotlara uygulanabileceğine inanıyor.

UZAYDA KASLARIN KORUNMASI

Yerçekimi eksikliği nedeniyle uzayda kas kaybını önlemenin yollarını bulmak uzay araştırmalarında önemli yer tutan bir sorun. Şimdilik mevcut yöntemler sadece egzersizleri içeriyor. Mars ve ötesi gibi yerlere yapılacak uzun süreli uzay yolculukları ise daha verimli ve etkili bir prosedürün geliştirilmesini gerektiriyor.

Sincaplardan ilham alan argüman, üreyi proteinlere dönüştürebilmenin, astronotların uzak gezegenlere gittiği uzun görevlerde daha fazla kas gücünü korumasına yardımcı olacağını iddia ediyor.

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Dr. Regan, "Uzay uçuşu sırasında hangi kas proteinlerinin baskılandığını bildiğimiz için, bu proteinleri kış uykusu sırasında hayvanları koruyan proteinlerle karşılaştırabiliriz. Uzay uçuşundaki proteinler ile kış uykusundaki proteinler arasında bir örtüşme varsa, bu durum sürecin uzay uçuşu sırasında kas sağlığına yardımcı olabileceğini düşündürür." dedi.

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Bu, faydalı bakteriler içeren bir probiyotik tablet geliştirerek yapılabilir, ancak bu da yakın zamanda mümkün gözükmüyor.

Science dergisinde yayınlanan çalışma, üre oluşturan karbon ve nitrojen atomlarına ayrı ayrı etiketler eklemeyi ve vücut tarafından geri dönüştürüldükçe nereye hareket ettiklerini izlemeyi içeriyordu.

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Ürenin mideye taşındığı, burada mikroorganizmaların onu bileşenlerine ayırdığı ve bunların daha sonra doku proteinlerinde bulunduğu tespit edildi.

Sürecin kış uykusu dönemi boyunca devam ettiği, ancak hayvan ilkbaharda uyanmadan hemen önce, sonlara doğru yoğunlaştığı görüldü.

Dr. Regan, "Üre nitrojen kurtarma, kış uykusu mevsiminin sonlarında kas protein sentezini teşvik ederek, ortaya çıkan sincapların kas fonksiyonunu optimize etmeye ve çiftleşme mevsimi boyunca üreme başarılarına katkıda bulunmaya yardımcı olabilir" dedi.