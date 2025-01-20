Uzmanları derin bir endişeye sürükledi: Buzulların altındaki 100 yanardağ patlamaya çok yakın! Hangi şehirler tehlike altında?

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Dünya, doğal dengelerin hızla değiştiği bir dönemden geçiyor. Bilimsel araştırmalar, özellikle Antarktika gibi uzak ve soğuk bölgelerde bile beklenmedik volkanik aktivitelerin su yüzüne çıktığını ortaya koyuyor. Bu durum, yalnızca bölgenin ekosistemini değil, aynı zamanda küresel deniz seviyelerini de tehdit ediyor.

Yapılan araştırmalar, Batı Antarktika Buz Tabakası’nın yüzeyinin altında 100’den fazla volkan bulunduğunu ortaya koydu. Bu volkanların, aktif bir volkanik yarığın tepe noktasında yer almasının genellikle göz ardı edildiği de kaydedildi.



ABD'deki Brown Üniversitesi'nden bilim insanları, iklim değişikliğinin bu buz tabakasının erimesine yol açtığını ve bunun da yüzeydeki erimeyi hızlandıran volkanik aktiviteleri artırdığını belirtti. Bu süreç, ‘pozitif geri besleme döngüsü’ olarak adlandırılan bir durumu beraberinde getiriyor.

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Pozitif geri besleme döngüsü ise bir sistemdeki bir olayın, o olayın etkisini artırarak tekrar etmesine yol açan bir süreç. Bu tür döngüler, başlangıçtaki bir değişimin etkisini güçlendirir ve çoğunlukla sistemin daha güçlü veya daha belirgin bir duruma doğru evrilmesine neden olur.

Buz tabakası eridikçe, yüzeye iten kütle azalıyor ve bu durum yeraltında yükseltici bir etki yaratıyor. Sonuç olarak, kıtanın derinliklerindeki magma odalarının genişlemesi hızlanıyor. Bu genişleme, magma odası duvarlarına baskı yaparak ve içindeki gazı serbest bırakarak patlama olasılığını artırıyor.

Peki tüm bunlar insanlığı etkileyecek düzeyde nasıl bir sonuç ortaya çıkaracak? Araştırmanın sunduğu ilginç verileri daha yakından inceleyelim…







YILDA ÜÇ MİLYON METREKÜPTEN FAZLA BUZUN ERİMESİNE YETECEK DERECEDE ETKİLİ

Jeokimyasal ve jeofiziksel araştırmaları kapsayan önemli bir bilimsel yayın olan Geochemistry, Geophysics, Geosystems dergisinde yer alan çalışma, buz tabakasının altındaki volkanik faaliyetin, uzmanların önceki düşüncelerine göre daha büyük bir etki yapabileceğini öne sürüyor.



Deniz seviyesindeki artışa ilişkin mevcut öngörüler, bilim insanlarının Alaska’nın neredeyse iki katı büyüklüğündeki Batı Antarktika Buz Tabakası’nın istikrarını tahmin etme becerisine dayanıyor.

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Araştırmacılar, magma odasındaki basınç değişimlerinin buz tabakasının erimesini nasıl etkilediğini simüle eden bir model kullandı. Ayrıca, erime nedeniyle yüzey kütlesinin kaybının magma odalarının genişlemesine, içerideki basıncın azalmasına ve gelecekteki püskürmelerin yönünü değiştirmesine yol açtığını araştırdı.



Bu mekanizmaların ilki, magma odasının duvarlarına baskı yaparak püskürme olasılığını artıran genişleme oldu. İkinci mekanizma ise daha karmaşık; birçok magma odası, yüksek basınç altında magmada çözülen su buharı ve karbondioksit gibi gazlar içeriyor.

Yüzey buzunun erimesiyle basınç azaldığında, bu gazlar kabarcıklar halinde dışarı çıkıyor. Gazların dışarı çıkması, odanın içindeki basıncın hızla yeniden artmasına neden oluyor ve bu da patlama olasılığını artırıyor. Bu püskürmelerde yüzeye hiç çıkmamış olanlar bile, daha fazla buzun erimesine yol açan büyük miktarda ısı üretebilir ve böylece döngü devam edebilir.



Uzmanlar ise buz tabakası eridikçe, bazı magma odalarından çıkan ısı, yılda üç milyon metreküpten fazla buzun erimesine yetecek derecede etkili olabilir diye uyarıyor.





HANGİ ŞEHİRLER SULAR ALTINDA KALACAK?

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Eğer buz örtüsü tamamen çökerse, deniz seviyeleri felaketle sonuçlanacak şekilde 60 metre yükselebilir. Bu durum, New York, Tokyo ve Şanghay gibi kıyı şehirlerinin tamamen sular altında kalmasına neden olabilir.



Ne var ki, bilim insanları bu kıyamet senaryosunun henüz çok uzakta olduğunu düşünüyor. Son tahminler, Batı Antarktika Buz Tabakası’nın 2300 yılına kadar neredeyse tamamen çökeceğini öngörüyor; bu da insanlığa bu çöküşü yavaşlatmak için 275 yıl tanıyor.

Fakat araştırmacılar, bu tahminin yapıldığı modellerin erime-volkanizma geri besleme döngüsünü hesaba katmadığını belirtiyor. Gerçek çöküş tarihi daha erken olabilir, ancak bunun doğruluğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.







2024’ÜN VERİLERİ İSE TEHLİKENİN BOYUTUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

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Copernicus İklim Değişikliği Servisi’nin raporuna göre, 2024’teki sıcaklıklar, 2023’e göre 0,12 derece daha yüksek. Bu durum, 2024’ün sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde sıcaklık kaydedilen ilk takvim yılı olmasına yol açtı.



Uzmanlar, bu yılın Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşılmadığını belirtse de, insanlığın bu kritik eşiğe ‘tehlikeli derecede yakın’ olduğunu vurguluyor.



Veriler, yılın olağanüstü sıcak bir başlangıç yaptığını ve 2024’teki küresel ortalama sıcaklığın 15,1 dereceye düştüğünü gösteriyor. El Niño gibi geçici iklim olayları sıcaklıkları artırsa da bilim insanları insan kaynaklı iklim değişikliğinin aşırı sıcaklıkların temel sebebi olmaya devam ettiğini ifade ediyor.



Atmosfere salınan karbondioksit oranındaki artış, gezegenin ısınmasının yavaşlama belirtisi göstermediğini ortaya koyuyor. Imperial College London’dan Dr. Friederike Otto, bu durumu bir gerçeklik kontrolü olarak nitelendiriyor ve ülkelerin fosil yakıt tüketimini azaltmadığı sürece aşırı sıcaklıkların devam edeceğini belirtiyor.



2024'teki sıcaklıklar, 1991-2000 ortalamasından 0,72 derece ve sanayi öncesi dönemin ortalamasından 1,6 derece daha yüksek. Küresel ortalama sıcaklık, son 12 ayın 11’inde 1,5 dereceyi aştı. Temmuz 2023’ten bu yana, Temmuz 2024 hariç tüm aylar bu sınırı geçti.



Dr. Otto, aşırı hava olaylarının iklim değişikliği nedeniyle daha da kötüleştiğini ve bu durumun yaşamı tehlikeye attığını ifade ediyor. Küresel yüzey sıcaklığındaki artış, daha fazla su buharı ve enerji depolama kapasitesine yol açarak, iklim değişikliğinin etkilerini daha da derinleştiriyor.

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Fotoğraflar: iStock