Uzmanlardan uyarı geldi: Kalp krizi riskini artıyor! İşte ilk belirti

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Tıp literatüründe 'Zona Zoster' olarak bilinen ve kısaca 'Zona' olarak tanımlanan virüs kaynaklı enfeksiyonu mercek altına alan ABD'li uzmanlar dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

Ciltte görülen döküntü ile kendisini belli eden enfeksiyonun ortaya çıktıktan sonra kalp krizi geçirme riskini artırdığı açıklandı.

Araştırmacılar, virüsün damarların tıkanması ve kan akışı kısıtlaması riskini artırabilecek iltihaplanmaya neden olduğu sonucuna ulaştı.

200 bin kişiyi inceleyen ekip hastaları 16 yıl boyunca izledi ve zona sonrasında felç geçirme veya kalp hastalığı geliştirme riskinin daha yüksek olup olmadığını mercek altına aldı.

Sonuçları Journal of the American Heart Association'da yayınlanan araştırma kapsamında 12 yıl içinde kalşk krizi geçirme riskinin yüzde 30 arttığı sonucuna ulaşıldı.

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Çocukluk dönemi bulaşıcı hastalıklarından biri olan suçiçeği ilerleyen yaşlarda yeniden karşınıza çıkabilir. ‘Varicella zoster’ isimli virüsün yol açtığı hastalığın yetişkinlikteki adına zona denir.

ZONA'NIN BELİRTİLERİ NELER?

Virüs yeniden etkinleştirildiğinde, döküntü, mide rahatsızlığı, baş ağrısı, ateş ve titreme gibi semptomlara neden olabilir.

Bu semptomlardan önce genellikle kızarıklık, kaşıntı, uyuşma veya ağrı gibi uyarı işaretleri (prodrom) görülür. Döküntü, acı veren ve yanma ve batma hissine neden olan sıvı dolu kabarcıklar üretir.

Suçiçeği sonrası varicella-zoster virüsü latent fazına girdiğinde, belirli sinirlerde hareketsiz olarak gizlenir. Karakteristik zona döküntüsü, virüsün saklandığı sinir hücreleri tarafından innerve edilen cilt bölgelerinde görünecektir.

Bu nedenle vücudun sadece bir kısmı veya bir yanı kızarıklıktan etkilenir. Döküntü en sık göğüste, karında, sırtta, kalçada veya boyunda ve bazen de yüz ve kafa derisinde kendini gösterir.

Varicella zoster virüsünün neden olduğu latent veya asemptomatik enfeksiyon, suçiçeği geçirdikten yıllar sonra bile tekrar aktif hale gelebilir.

ZONA BULAŞICI BİR HASTALIK MI?

Zona hastalığı, su çiçeğine yol açan varicella zoster adı verilen virüsün yol açtığı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Su çiçeği enfeksiyonu sonrasında ise bu etken virüs, kişinin sinir sistemine zamanla yerleşerek uzun yıllar boyunca inaktif bir şekilde yaşayabilir.

Virüs, özellikle de vücudun bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde zona olarak yeniden harekete geçer.

Ama zoster virüsü de genellikle aktif bir hale geçmez ve Zona hastalığı ya da diğer bir soruna da yol açmaz. Bazı kişilerde ise birden fazla kez zona hastalığı meydana gelebilir.

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Zona bulaşıcı bir hastalık değildir. Çünkü kendisi ikincil bir hastalık olarak da bilinir. Zonanın primer hastalığı ise, su çiçeğidir. Zona, su çiçeği aşısı olmamış olan çocuklarda ve daha önce de hiç su çiçeği geçirmemiş olan gebelerde su çiçeği hastalığına yol açar.

Bu nedenle de zona olan kişilerin, gebelerin ve küçük çocukların yanına yaklaşmaması gerekir.