Uzmanlardan nükleer değerlendirmesi: İran’ın ne kadar zamanı kaldı?

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İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Hamas lideri İsmail Haniye ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan’ın İsrail tarafından öldürülmesinin intikamını almak için İsrail’e yüzlerce füze fırlattı.

İran’ın, füze saldırısının ardından “Nükleer silah geliştirme süresini büyük ölçüde azalttığı” ve nükleer silah edinme süresini “bir ya da iki haftaya” indirdiği iddia edilirken, nükleer bomba yapmasına ne kadar süre kaldığı tartışma konusu oldu.

“HAFTALAR, AYLAR HATTA BİR YIL SÜREBİLİR”

İran’ın nükleer bomba yapma süresi konusunda ikiye ayrılmış durumdaki nükleer uzmanlarının bazıları, İran'ın nükleer silah yapmasının haftalar değil, aylar ve muhtemelen bir yıl kadar uzun bir süre alacağını iddia etti.

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Virginia Üniversitesi'nde makine ve uzay mühendisliği alanında emekli profesör Houston G. Wood, “İran'ın bu yıl nükleer silah patlatmaya başlayacağına dair bir tehlike olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Atom ayrıştırma ve diğer nükleer konularda uzman olan Dr. Wood, İran'ın yeterli nükleer yakıta sahip olduktan sonra bir silah geliştirmesinin bir yıl kadar süreceği tahmininde bulundu.

Los Alamos silah laboratuarının eski müdür Doktor Siegfried S. Hecker ise, konuya ilişkin “muhtemelen aylar sürer, haftalar değil” ifadesinde bulundu. Dr. Hecker ayrıca, “Bu ileri düzeyde mühendislik gerektiriyor” dedi.

Uzmanlar, İran'ın bir bomba değerinde yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretmesinin ne kadar zaman alacağı ile uranyumun silaha dönüştürülme sürecini birbirine karıştırdığını söyledi.

“NİSAN AYI SONUNA KADAR ON NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞINA SAHİP OLABİLİR”

Öte yandan bazı uzmanar, İran’ın Nisan ayı sonuna kadar on nükleer savaş başlığına sahip olabileceğini öne sürdü.

Geçmişte İran'ın nükleer programını izleme ve kontrol altına alma çabalarını denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) eski direktör yardımcısı Olli Heinonen, İran'ın “acele etmesi” halinde önümüzdeki Nisan ayına kadar cephaneliğini hazır hale getirebileceğini söyledi.

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Ağustos ayında UAEA tarafından yayınlanan bir raporda, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stokunu yaklaşık 165 kg'a çıkardığı ve bu rakamın BM nükleer gözlemcisinin Mayıs ayında bildirdiğinden 20 kg daha fazla olduğu belirtildi.

Daha önce İran’daki tesisleri ziyaret eden bir uzman ise, “İran'ın düşmanlarını hedef almaya hazır on nükleer savaş başlığına sahip olmasına sadece altı ay kalmış olabilir.” açıklamasında bulundu.

Heinonen, İran’ın İsrail’e fırlattığı füzelerin nükleer başlıklar taşıyacak şekilde değiştirilebileceğini belirtti. Heinonen, bu durumun İranlı yetkililer tarafından doğrulandığının altını çizdi.