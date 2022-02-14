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Uzmanlardan korkutan uyarı: Daha ölümcül varyantlar çıkabilir

#Koronavirüs#Omicron#Varyant
Uzmanlardan korkutan uyarı: Daha ölümcül varyantlar çıkabilir

Omikron varyantının ortaya çıkması ile koronavirüsün semptomları büyük oranda hafiflemiş olsa da uzmanlar gelecek varyantların da hafif olacağının garantisi olmadığını belirtiyor. Hükümetlerin ihtiyatlı davranmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar "Bunu yapmayan bir yaklaşım, potansiyel olarak ciddi sonuçları olan bir kumar olur." uyarısında bulundu.

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Dört gözle sonlanması beklenen ve yaklaşık iki yıldır süren Kovid pandemisi hala dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Virüs son hızla yayılmaya devam etse de en son çıkan Omikron varyantıyla hastalığın semptomları büyük oranda hafiflemiş durumda. Bu gelişmelere bakarak pandeminin giderek zayıflayan varyantlarla sonlanacağı düşüncesine kesin gözüyle bakılmaya başladı.

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Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci de geçen hafta bu yönde bir açıklamada bulunarak pandeminin "tam gelişmiş" aşamasının artık sonuna yaklaşıldığını, virüsle ilgili kısıtlamaların artık gerekli olmayabileceğini öne sürmüştü. Ancak bazı bilim insanları hastalığın geleceğine dair bu kadar emin olunamayacağı konusunda uyarıyor.

BİR SONRAKİ VARYANTIN ÖZELLİKLERİNİ TAHMİN ETMEK İMKANSIZ

Uzmanlar bir sonraki varyantın nereden ortaya çıkacağını veya özelliklerini tahmin etmenin imkânsız olduğunu söylüyor. Örneğin Omikron varyantının Delta varyantından değil, virüsün soy ağacının tamamen farklı bir bölümünden doğduğunu hatırlayan Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Mark Woolhouse, yeni varyantların Omikron üzerinden çıkmayabileceğini öne sürüyor. Woolhouse, “Virüsün soy ağacında yeni bir varyantın nereden geleceğini bilmediğimiz için ne kadar patojenik olabileceğini de bilemeyiz,” diye düşünüyor.

DOĞRUSAL BİR EVRİM TEŞKİL ETMİYOR

Warwick Üniversitesi’nden Profesör Lawrence Young da virüsün Alfa'dan Beta'ya, Delta'dan Omikron'a geçişinin doğrusal bir evrim şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söylüyor. "Virüs varyantlarının bundan sonra mutlaka hafifleyeceği” fikrinin bir yanılgı olduğunu, yeni çıkan bir varyantın her zaman için Delta varyantından bile daha patojenik olma ihtimalinin olduğunu hatırlatıyor. Başka bir deyişle, Omikron varyatının daha hafif semptomlara sebep olması gelecek varyantların da hafif olacağını kesin kılmıyor.

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KORKUTAN İHTİMAL ORTADAN KALKMADI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 özel temsilcisi David Nabarro, "Omikron'dan sonra daha fazla varyant olacak ve bunlar daha bulaşıcı olacak olurlarsa baskın hale gelecekler. Bu varyantlar daha farklı hastalık kalıplarına neden olabilir, daha ölümcül veya daha uzun vadeli sonuçları ortaya çıkarabilirler" açıklamasında bulunarak ortaya çıkacak yeni Kovid-19 varyantlarının önceki varyantlardan daha ciddi hastalıklara ve ölümlere neden olabilme ihtimalinin ortadan kalkmadığını vurguladı.

BÜYÜK BİR KUMAR OLUR

Uzmanlar, ülkelerin Omikron dalgasıyla yeniden uygulanan kısıtlamaları kaldırıp kaldırmayacağını değerlendirirken gelecekteki varyantlarla ilgili belirsizliği de hesaba katmaları gerektiğini söylüyor. Nabarro yaptığı açıklamada bunu “İnsanları kendilerini ve başkalarını sürekli olarak korumaya teşvik etmek ihtiyatlı olacaktır. Bunu yapmayan bir yaklaşım, potansiyel olarak ciddi sonuçları olan bir kumar olur. Böyle bir kumarda herhangi bir artı göremiyorum. Salgının gidecek çok yolu var. En başından beridir olduğu gibi, şimdi atılacak adımların etkisi uzun yıllarca hissedilecek,” sözleriyle aktardı.

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#Koronavirüs#Omicron#Varyant

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