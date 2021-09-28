Uzmanlardan dikkat çeken uyarı: 21 yaşında giydiğiniz pantolon üzerinize olmuyorsa...

Haberin Devamı

Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roy Taylor, çoğumuzu ilgilendiren ancak muhtemelen çoğumuzun haberinin bile olmadığı bir tehlikeye dikkat çiyor. Üstelik oldukça ilginç örnekler kullanarak.

Diyabet konusunda uzman olan Taylor, 21 yaşındayken giyebildiğimiz pantolanları artık giyemiyor oluşumuzun yani çok kilo almamış olsak bile vücut ölçülerimizin, özellikle de belimizin kalınlaşmasının, getirdiği riskleri sıraladı.

Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Taylor, hepimizin bel ölçüsünün 21 yaşımızdaki ölçüyle aynı olması gerektiğini savunuyor. teknik olarak 'fazla kilolu' sayılmasak bile bu ölçüyü aşmış olmanın ve gençlik günlerimizde giydiğimiz pantolonların artık üzerimize olmamasının tip 2 diyabet riskini artırdığını söylüyor.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre sağlıklı bir kiloda olan ve tip 2 diyabeti olan kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 10-15'ini kaybetmeleri durumunda durumu geri çevirme şansları olduğunu ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

Taylor bunu 'El yordamıyla düşündüğümüzde yani halk arasındaki deyişle bel ölçünüz her zaman 21 yaşınızdaki ölçüyle aynı olmalı.' diyerek açıklıyor.

'O dönem giydiğiniz pantolonlara ileride sığamıyorsanız, fazla kilolu olmasanız bile tip 2 diyabet riski taşıyorsunuz demektir' diyen Taylor 'Fazla kilo problemi olmamasına rağmen tip 2 diyabeti olan kişilere hemen insülin ve ilaç tedavisi veriliyor. Oysa bunu yapmadan önce bu kişilerin kilo kaybederek bel ölçülerini daraltmaları iyi bir fikir olabilir zira bunu yapmak diyabet sorununu çözüyor' yorumunu yaparak olaya bambaşka bir boyut katıyor.

Çalışmaya katılan 12 denekten 8'i normal vücut kitle indeksine sahip olmalarına rağmen karaciğer ve pankreaslarındaki yağ oranını düşürerek bu organlarındaki insülin üreten hücreleri onarmayı başardı. Bu da Prof. Taylor'ın kilo kaybıyla tip 2 diyabet mücadelesi teorisini destekleyen bir bulgu olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Denekler kilo verdikten sonra yapılan ölçümlerde kan şekeri düzeyleri kontrol altına alınmış ve diyabetleri düşüşe geçmişti. Böylelikle de ilaç kullanmalarına artık gerek kalmadı.

Prof. Taylor 'Bu sonuçlar, deneyin henüz onaylanmamış sonuçları olsa da diyabetin sadece obezite kaynaklı bir sorun olmadığını ortaya koyuyor. Bu obezite değil "kendi bedeninize göre fazla ağır" olmakla ilgili. Yani vücut kitle endeksinden bağımsız olarak karaciğer ve pankreasınızın yağlanmasından kaynaklı.' diyerek pantolon ölçülerinizi takip etmeye devam etmenizi öneriyor.