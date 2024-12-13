Uzmanlara göre Suriye’de üç senaryo var

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Şam’ın idaresini devralmakta öne çıkan HTŞ, Esad’ın ardından geçiş hükümetini duyursa da HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani’nin Suriye’yi birleştirmeyi vaadinin ne kadar gerçekçi olduğu net değil.. BBC’nin hazırladığı habere göre, Suriye’de üç muhtemel senaryo var:

BİRLEŞMİŞ BİR SURİYE

Suriye’deki en iyi senaryo, HTŞ’nin ülke yönetimini, sivil siyasi kuruluşların katılımına açması olur. Colani şu ana dek Suriye’deki çeşitli mezhepler arasında ulusal birlik ve karşılıklı saygı açıklamaları yaptı. Ancak Suriye’deki sayısız grubun farklı gündemleri var. Ayrıca, 2011’deki iç savaşın başlangıcından bu yana Suriye dışında oluşmuş çok sayıda muhalif grup ve siyasi blok da var. Tüm bu grupların Suriye’ye geri dönüp, siyasi geçiş sürecinin bir parçası olup olmayacakları hâlâ net değil.

HTŞ İKTİDARI

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HTŞ’nin, Esad yönetimi gibi iktidarı otoriter yöntemlerle elinde toplayabileceği kaygıları var. Colani, HTŞ’nin kamu hizmetlerini ve istikrarı önceleyerek, etkin bir şekilde yönetebileceğini göstermeye çalışıyor. Ancak karşıtları, HTŞ’nin İdlib’i yönetirken rakip militan grupları ve muhalefeti sindirdiğini söylüyor. Ayrıca analistler, örgütün İdlib’deki iktidarını Şam’a kadar genişletmesi için yeterli kaynağı olmadığı görüşünde.

TOPYEKÛN İÇ SAVAŞ

En kötü senaryo ise, Suriye’nin, “Arap Baharı” süreci sonunda kaosa sürüklenen bazı ülkeler gibi bir karmaşa durumuna sürüklenmesi. Bu senaryoda, Suriye’deki çeşitli silahlı örgütler arasındaki rekabet yaygın bir şiddete yol açabilir ve sadece Suriye’yi değil, tüm bir bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilir.