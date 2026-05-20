Uzmanlar Z kuşağı için endişeli… Yatakta çürüyorlar

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 07:00

Sürekli “çevrim içi” olmanın yarattığı baskı ve günlük hayatlarında tükenmişlik hissiyle mücadele eden Z kuşağı arasında “Hiçbir şey yapmadan geçirilen günler” yeni bir internet trendine dönüştü.

Z kuşağı ‘rot day’ (çürüme günü) akımına göre saatlerce yataktan çıkmayarak internette geziniyor. Gençler bu şekilde “günlük hayata yeniden uyum sağlamak için şarj olduklarını” savunuyor. Özellikle sosyal medya platformu TikTok’ta yayılan ‘rot day’ (çürüme günü) akımında gençler, tüm günü yatakta geçirerek sosyal hayattan uzaklaşıyor, saatler boyunca video izliyor ve hatta günlük sorumluluklarını dahi erteliyor.

İş, okul, aile talepleri veya sosyal sorumluluklardan tükenmiş hisseden Z Kuşağı üyeleri arasında bu trend ‘öz bakım ritüeli’ olarak da değerlendiriliyor. Gençler, tükenmiş hissettikleri bir günün ardından internette geçirdikleri vakti bir deşarj süreci olarak görüyor.

Uzmanlar ise bu trende temkinli yaklaşıyor. Yatakta saatler boyunca sosyal medya içerikleri izlemek kişileri kısa süreliğine günlük stresten uzaklaştırsa da; gün sonunda daha yorgun, zihinsel olarak daha da tükenmiş hissettirebildiği ifade ediliyor. Uzmanlar özellikle düzensiz uyku ve sürekli çevrim içi olma halinin bu döngüyü beslediğini belirtiyor. Öte yandan yataktan çıkmama isteğinin, aslında gizli bir depresyonun veya anksiyete bozukluğunun habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

