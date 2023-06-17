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Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş!

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#İsviçre#Brienz Köyü#Heyelan
Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 15:04

Jeologların uyarıları üzerine köylülerin tamamının tahliye edildiği, İsviçre’nin Brienz köyü, kayaların altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

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Mayıs ortasında jeologların uyarıları üzerine, 70 kişinin yaşadığı bu köyün tamamı tahliye edilmişti. Mayıs ortasında jeologların uyarıları üzerine, 70 kişinin yaşadığı bu köyün tamamı tahliye edilmişti.

Köyün yakınındaki tepede bulunan kayalar on yıllardır hareket halindeydi. Fakat bu yıl bahar aylarında kayaların hareketi hızlandı ve heyelan uyarısı verildi.

Brienzliler Mayıs ayında yalnızca iki gün içinde evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş

UZMANLAR UYARMIŞTI, GERÇEK OLDU

Başlangıçta kısa süreliğine köyden çıkarılacaklarını düşünen köy halkı, beklenen heyelanın bir aydır gerçekleşmemesi üzerine yetkililere tepki göstermeye başlamıştı.

Perşembe gecesi ise uzmanların uyardığı olay gerçekleşti.
Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş



Köyün tepesinde bulunan kayaların üçte ikisini oluşturan, yaklaşık 2 milyon metreküp kaya gürültüyle aşağı indi.
Olayda hiçbir bina hasar görmese de köylüler hâlâ Brienz’e dönemiyor.

Bunun nedeniyse tepede, her an düşme riski bulunan 1 milyon metreküp daha kaya olması.

Köy yönetiminin sözcüsü Christian Gartmann, aşağı yuvarlanan kayaların birbirine çarpmasıyla çok daha hızlı parçaların etrafa saçıldığını, bunların pencereleri kırdığını ve ciddi yaralanmalara yol açabileceğini belirtti.
Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş

SEBEBİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

Brienz’in durumunun iklim değişikliğiyle ilişkili olup olmadığı da tartışılıyordu.

İsviçre Alpleri küresel ısınmadan en çok etkilenen yerlerden. Buzulların erimesi, altlarındaki dağlardaki kayaları bir arada tutan bu tabakanın kaybolması anlamına geliyor.

Öte yandan Brienz’de tepede bir buzul tabakası hiç olmamıştı.
Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş



Ama oradaki heyelan da bu yıl bahar aylarındaki aşırı yağışlarla ilişkilendiriliyor. Bu yağışların da küresel ısınma nedeniyle daha yoğun olduğu düşünülüyor.

Yağmur nedeniyle toprağın suya doyması, kayaların kayışını hızlandırmıştı.

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#İsviçre#Brienz Köyü#Heyelan

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