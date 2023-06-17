Uzmanlar uyarmıştı, gerçek oldu...Kıl payı kurtuluş!

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Mayıs ortasında jeologların uyarıları üzerine, 70 kişinin yaşadığı bu köyün tamamı tahliye edilmişti. Mayıs ortasında jeologların uyarıları üzerine, 70 kişinin yaşadığı bu köyün tamamı tahliye edilmişti.



Köyün yakınındaki tepede bulunan kayalar on yıllardır hareket halindeydi. Fakat bu yıl bahar aylarında kayaların hareketi hızlandı ve heyelan uyarısı verildi.



Brienzliler Mayıs ayında yalnızca iki gün içinde evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

