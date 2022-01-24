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Ev tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayınEv tipi Kovid testleri giderek popülerleşti... Uzmanlar uyarıyor: Bunu sakın yapmayın! #OMICRON
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Uzmanlar uyardı: Ev tipi Kovid testlerini paylaşmayın!

#OMICRON#Pcr Testi#Evde Test
Uzmanlar uyardı: Ev tipi Kovid testlerini paylaşmayın

Koronavirüs salgınında hızla yayılmaya ve tüm dünyada baskın hale gelmeye başlayan Omicron varyantıyla birlikte ev tipi PCR testlerinin kullanımı da giderek artıyor. ancak uzmanlardan bu konuyla ilgili kritik bir uyarı geldi ve bu testlerin birden fazla kişi tarafından asla kullanılmaması belirtildi.

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Giderek yayılan Omicron varyantı ve koronavirüs kapma korkusu yüzünden başta ABD olmak üzere birçok ülkede insanlar evde uygulanan Kovid-19 test kitlerini kullanmaya başladı. Bu testleri sipariş eden ve evde kullanıldığı için kalabalıklara karışmadan koronavirüs kapıp kapmadığını anlamak isteyen kişiler adeta testlerin tükenmesine sebep oldu.

Ancak kullanımı giderek popülerleşen bu testlerle ilgili uzmanların kritik bir uyarısı var: Birçok ailenin bu testleri ortak kullandığının ortaya çıkması üzerine uzmanlar bir testin sadece bir kişi tarafından kullanılmasını, aksi durumda koronavirüs de dahil olmak üzere birçok virüs ve mikrobun ailelere bulaşabileceği belirtildi.

Atlantic'te yer alan habere göre kullanımı giderek artan ve artık bulunması zor hale gelen testler zor durumda kalan birçok ailede, tüm aile bireyleri tarafından kullanılmaya başlandı. Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte başlayan bu durum burundan alınan sürüntülerin birbirine karışmasına sebep oluyor. Bu hem oldukça çirkin bir duruma yol açıyor hem de sağlık açısından bir çok risk barındırıyor. 

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Uzmanlar uyardı: Ev tipi Kovid testlerini paylaşmayın

Burnumuzda bulunan koronavirüs ya da diğer bulaşıcı virüslerin bu yolla aile üyeleri arasında yayılacağını belirten uzmanlar bunu yapmanın aynı zamanda testlerin doğru sonuç vermesini engellediğini ve böylelikle bu testlerden sağlıklı sonuç almanın mümkün olamadığını belirtti.

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Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nden Jennifer Nuzzo, yaptığı açıklamada "Buna halk sağlığı açısından bakarsak insanların birbirlerinin burunlarına aynı çubukları soktuğunu düşünmek çok yanlış bir şey." diyerek durumu özetlerken radyoloji uzmanı Elena Korngold, geçen ay ev tipi PCR testini önce kendi burnuna uyguladığını, daha sonra aynı çubuğu kocasının burnuna soktuğunu ve daha da kötüsü bu çubukla iki çocuklarına da test yaptıklarını anlattı. Daha sonra bu örnekleri test eden aile tüm sonuçların negatif olduğunu belirtti. Ancak uzmanlar bu şekilde elde edilen Kovid-19 test sonuçlarının yanlış olma ihtimalinin çok büyük olduğunu belirtiyor.

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Bu uygulamanın 'Havuz testi' denen ve hastane ya da okul gibi kalabalık yerlerde uygulanan PCR testlerinden ilham aldığı düşünülüyor. Ancak burada asemptomatik kişilerden alınan birden fazla test örneği tek bir teste dönüştürülüp uygulanıyor ve bunlar topluca test edilmek üzere dizayn edildiği için uygulamada sorun yaşanmıyor. 

Uzmanlar uyardı: Ev tipi Kovid testlerini paylaşmayın

Ancak uzmanlara göre evde kullanım için üretilen PCR testleri sadece tek kişinin kullanımına uygun. 

Normal koşullarda ev içi bulaş oranı yüzde 15 ila 35 arasında değişirken burun içi sürüntülerin birbirlerine karışması sadece koronavirüsün değil birçok başka patojenin de ev halkını tehlikeye sokmasına neden oluyor.

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#OMICRON#Pcr Testi#Evde Test

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