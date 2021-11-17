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Uzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayak gidecek!

#Avustralya#OKUL#Çıplak Ayak
Uzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayak gidecek

Avustralya'da okul çağındaki çocuklara yönelik alınan bir karar tartışma yarattı. Uzmanların aksi yönde karar bildirmesine rağmen çocuklar okula çıplak ayakla gidecek!

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Batı Avustralya eyaletinin başkenti, Avustralya'nın dördüncü büyük kenti ve Batı Avustralya nüfusunun dörtte üçünün toplandığı bir şehir olan Perth'de ilginç, bir o kadar da tartışma yaratan bir karara imza atıldı.

Çocuğumuzun büyüklerimizden duyduğu "Aman yere çıplak ayakla basma evladım." uyarısı bu kentte bulunan Inglewood İlkokulu'nda tarihe karışacak gibi görünüyor. Zira, alınan ilginç bir kararla çocukların okula çıplak ayakla gelmesi teşvik edilecek. Kararın önümüzdeki eğitim yılında hayata geçirilmesi bekleniyor.

Okul bu tartışmalı uygulamayı çocukların duruş bozukluklarını düzeltmesi, duyu gelişimi ve ayaklarıyla bedenlerinin gelişimi için aldığını açıkladı. Karara göre çıplak ayakla yürümek çocuklarda görülen bu sorunlara çözüm olabilir.

Ancak uzmanlar bu teoriyi kabul etmiyor ve bu yönde kanıt olmadığını savunuyor.

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Uzmanlar uyardı ama... Çocuklar okula çıplak ayak gidecek

Okuldan yapılan açıklamada ise "Çocukların iç ve dış mekanlarda yapacağı keşifler için daha fazla seçeneğe ihtiyacı olduğuna inanıyoruz." denildi. Açıklamada çıplak ayakla yürümenin çocukların gelişen ayak, bilek, diz ve kalçaları için faydalı olduğu bilgisine de yer verildi.

Ayak sağlığı uzmanı cerrah Dr. Burke Hugo ise bu konuda kanıt olmadığını ve çocukların bu yolla koordinasyon, denge benzeri gelişimler elde edemeyeceğini savunuyor. Hugo "Eğer güvenli bir ortamda uygulanırsa belki zararsız olabilir ve çocuklara özgürlük duygusu yaşatabilir ancak bunun ayaklarına iyi uyan ayakkabıların sağlayacağı faydadan fazla bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum." diyerek uzman görüşünü açıkladı.

Uygulama anaokulundan ilkokul ikinci sınıfa kadar olan gruplarda hayata geçirilecek ve başka okulların da bu akıma uyarak aynı kararı alması bekleniyor.

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