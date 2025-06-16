Uzmanlar Demir Kubbe'nin yetersiz kalmasını değerlendirdi: İsrail'in 'yenilmez' fenomeni yıkıldı... Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik kirli oyunu

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İsrail'in İran'a saldırması ile başlayan çatışmalarda 4. güne girildi. İsrail savaş uçaklarından fırlatılan füzeler, Tahran, Tebriz, Kirmanşah, İsfahan gibi İran’daki büyük şehirleri vurdu. Saldırılarda çok sayıda sivilin yanında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami başta olmak üzere komuta kademesinden isimler hayatını kaybetti. Ayrıca İsrail birçok bilim insanını da hedef aldı. İsrail bunun yanında Natanz ve Fordo nükleer tesislerine de saldırı düzenlediği iddia edildi.

İran, İsrail saldırısına karşılık olarak Tel Aviv ve Hayfa gibi şehirleri füzelerle vurdu. Can kayıplarının olduğu bu saldırılarda İsrail'in Savunma Bakanlığı Karargahı da isabet aldı. İran son saldırısında hipersonik füzeler kullandığını açıkladı. Kullanılan füzelerin 2023 yılında tanıtılan Hipersonik Fettah füzesi olduğu iddia edildi.

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İran'ın yaptığı füze saldırısında İsrail'in ünlü Demir Kubbe füze savunma sisteminin yetersiz kaldığı da görüldü. İran füzeleri Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak İsrail'deki hedefleri vurdu.

Demir Kubbe sistemi

HİPERSONİK FÜZELERİ DURDURMAK ÇOK ZOR

Saatte 5 Mach (6125 km) üzeri hıza ulaşan füzelere 'hipersonik füze' adı veriliyor. Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş ise hipersonik hızlara ulaşan füzeleri önlemenin çok zor olduğunu ifade etti. "Rusya Kinjal füzesi attı. İlk başta Kinjal önlenemedi. Ancak daha sonra Ukrayna, Patriot Hava Savunma Sistemleri ile bir kısmını önlemeye başladı" ifadelerini kullanan Karakuş hava savunma sistemlerinin doğru yere kurulması ile bir ihtimal hipersonik füzeleri önleme şansının doğduğunu aktardı. Karakuş "Hiçbir hava savunma sistemi 100'de yüz başarılı değildir." ifadesini kullandı.

Atılan balistik füzelerin hangi prensipte çalıştığını belirten Karakuş "Balistik füze fırlatıldıktan sonra 350 - 400 km yer yüzünden

yükseliyor sonra hedefe doğru iniyor. Füzenin mühimmatı çok küçük olmak zorunda. Yerçekimi ve atmosferin yarattığı etkilere karşı mümkün olduğunca küçük savaş başlığı kullanılıyor. Tüm bu durumlar başlığın vurulmasını zorlaştırıyor" diyor.

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DEMİR KUBBE İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMİ'NİN BİR PARÇASI

İsrail'in kullandığı Demir Kubbe Sistemi'nin aslında İsrail'in hava savunma sisteminin tamamı olmadığı, sadece bir parçası olduğunu belirten Karakuş "Demir Kubbe Sistemi kısa menzilli roketlere karşı geliştirildi" diye belirtiyor. Emekli Hava Korgeneal, Demir Kubbe'de 75 km menzilli nispeten daha ucuz mühimmatın kullanıldığını ifade ederken "Demir Kubbe Hamas'a karşı da aksaklıklar yaşadı, bu kadar çok mühimmat gelirse sistem düzgün çalışmıyor" dedi.

İran füzeleri Demir Kubbe sistemini aştı

İSRAİL'İN ABD'Yİ SAVAŞA ÇEKME PLANI

İsrail'in elinde 300 km menzilli Arrow Hava Savunma füzelerinin bulunduğunu söyleyen Karakuş "Arrowlar pahalı sistemler. İsrail İran saldırısına karşı bunları henüz kullanmadı" dedi. Karakuş İsrail'in bilerek Arrow sistemlerini kullanmadığını da söyleyerek "İsrail atılan bazı füzeleri kısmen kasıtlı olarak önlemeyerek 'sivil kayıplar veriyoruz' algı yaratmaya çalışıyor ve ABD ile İngiltere'yi de kendi yanında savaşa çekmek istiyor" dedi.

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İSRAİL'İ ABD VE ÜRDÜN DE KORUYOR

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Mesut Hakkı Caşın İran ile İsrail arasında başlayan savaşın uzun süreceğini düşündüğünü belirtti. İran'ın füzelerinin İsrail şehirlerini vurması üzerine İsrail hava savunması hakkında bilgi veren Caşın "İsrail hava savunması kademeli bir katmanlı hava savunması. ABD uyduları destekli THAAD sistemi ile İsrail yapımı Arrow füzeleri ile destekli kademeli sistem." diyor. Öğretim üyesi, İsrail'e ABD ve Ürdün gibi ülkelerin erken ihbar sistemi ile destek verdiğini ve bu ülkelere bağlı hava kuvvetlerinin füzeleri takip ederek düşürdüğünü belirtti.

'İSRAİL YENİLMEZ' FENOMENİ YIKILDI

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Uluslararası ilişkiler uzmanı, İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler sonucu "Arap-İsrail savaşları ile oluşan 'İsrail yenilmez' fenomeni yıkıldı" ifadelerini kullandı. "İran hassas hedeflerden bazıları vurmayı başardı. İran'ın bazı hipersonik füzelerinin hata payı düşük." diyen Caşın "İsrail vuruluyor halkta panik var. İran tarafı gece taarruz ediyor çünkü gece saldırıları halkta büyük etki yapar." diye belirtti.

İsrail'in korkmaya başladığını, uçaklarını ülkeden kaçırdığını ve halkın da tahliye edilebileceğini belirten Caşın "İsrail, Yunanistan ve Hindistan ile savunma paktı kuruluyor. Tahliyeler Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Tel Aviv'de vurulan binalar

TRUMP İRAN'A DİZ ÇÖKTÜRMEK İSTİYOR

ABD'nin de savaşa dahil olacağını düşündüğünü belirten uzman isim "ABD hava kuvvetlerine bağlı tanker uçakları bölgeye gidiyor. 7. filoya bağlı uçak gemisi geliyor. Tüm bunlar ABD İran'ı vuracak demek. ABD Başkanı Trump, İran'ı diz çöktürmek ve nükleer silah yapımından vazgeçirmek istiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in İran rejimini değiştirmeyi başaramadığını belirten Caşın savaşın seyri hakkında "Çin ve Rusya'nın İran'a ne kadar silah desteği yapacağına bağlı. Çin, İran'a uydu desteği veriyor. Rusya'nın Ukrayna savaşından dolayı eli kolu bağlı ancak siyasi destek var." ifadelerini kullanıyor.

TÜRKİYE YENİ GÖÇ DALGASINA KARŞI ÇOK İYİ HAZIRLANMALI

"Türkiye'nin bu konuda ne yapması gerekiyor?" sorusunun sorulması gerektiğini belirten Caşın "Kuzeye doğru İran halkının bir göçü var. Bu göç Kafkasya'ya mı doğru olacak yoksa Türkiye üzerinden mi olacak? MİT ve İçişleri Bakanlığı'nın yeni göç dalgalarına karşı çok iyi hazırlanması ve Suriye'de yapılan bazı hataların yapılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Netanyahu'nun dinler arası bir savaş başlatarak Pakistan ve Türkiye'yi de ateşe atmak istediğini belirten uluslararası ilişkiler uzmanı, "Türkiye bu savaşa doğrudan doğruya dahil olan bir ülke değil. Türkiye hakkında taraflara destek sağladığı iddiası tamamen uydurma. Netanyahu bir savaş suçlusu ve yargılanmalı" diye belirtiyor.