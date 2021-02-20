Uzmanlar bu soruyu tartışıyor: Vakalar düşüyor ama neden?

Koronavirüs tehdidi aşıya rağmen devam ederken dünya genelinde vakalarda azalma eğilimi uzmanların kafalarını da meşgul ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, son 5 haftadır üst üste yeni vaka ve ölümlerde düşüş olduğunu duyurdu. Bunda aşıların payı olup olmadığı ise çokça konuşuldu.

KUZEYDE TEDBİRLER

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan uzmanlar, aşıların etkinliğini konuşmak için henüz çok erken olduğunun altını çizdi.

GÜNEYDE YAZIN ETKİSİ

Henüz aşıda gereken ilerleme sağlanamasa da dünya genelinde son bir haftada korona vakalarında yüzde 16 azalma yaşanması, kuzey ülkelerinde alınan tedbirlere ve güney yarımkürede yaz mevsiminin yaşanmasına bağlandı. İngiltere’nin Reading Üniversitesi’nde salgın hastalıklar alanında çalışan Prof. Simon Clarke, düşüş trendinde mevsimin büyük rol oynadığını belirtti. Koronavirüs vakalarındaki en büyük düşüşün Afrika ve Batı Pasifik’te kaydedilmesi de bunu destekler nitelikte. Bu iki bölgeyi, sırasıyla Avrupa, Amerika ve Güneydoğu Asya takip ediyor. Küresel düşüşe karşın, 8-14 Şubat haftasında yüzde 7 yükseliş kaydedilen tek bölge Doğu Akdeniz bölgesi oldu.