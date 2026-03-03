Uzmanlar bu konuyu tartışıyor... ABD’nin mühimmat stoğu eriyebilir

Haberin Devamı

ABD’li yetkililer ve uzmanlar, ABD’nin İran’ın saldırılarını önleyici mühimmat stoğu sona ermeden İran’ın füze ve dron kapasitesine darbe vurmak için zamana karşı yarış verdiğini belirtiyor.

ABD’nin tam olarak önleyici füze stoğunun ne kadar olduğu bilinmiyor, bilinen Ortadoğu’da daha önceki silahlı çatışmaların bu stoğun azalmasına yol açtığı yolunda. Haziran ayındaki 12 Gün Savaşı’nda İran 500 füze ve dron saldırısıyla misilleme yapmış sonra taraflar ateşkeste anlaşmıştı. Ancak dini lideri Ayetullah Hamaney’i kaybeden ve aylardır bu savaş için hazırlandığı anlaşılan İran bu defa hem İsrail’i, hem Kıbrıs’ı hem de Körfez’i hedef alan daha yoğun saldırılarla yanıt veriyor.

Öte yandan ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerini yaylım ateşine tutan İran’ın da bu saldırıları ABD’nin elindeki önleyici mühimmat stoğunu eritmek için taktik uyguladığı öne sürülüyor.