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Uzmanlar açıkladı: Felç riski en yüksek kan grubu hangisi?

Güncelleme Tarihi:

#Uzman#Araştırma#Kan Grubu
Uzmanlar açıkladı: Felç riski en yüksek kan grubu hangisi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 14:38

Araştırmalar, A kan grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin, 60 yaşından önce felç geçirme riski açısından diğer kan gruplarına göre yüzde 16 daha yüksek bir risk taşıdığını tespit etti. O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde bu risk yüzde 12 daha düşük bulunurken uzmanlar, felç riskinin kan pıhtılaşma faktörleri ve damar sağlığı ile bağlantılı olabileceğini ifade etti.

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Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar. En tanıdıkları arasında, birlikte AB olarak, ayrı ayrı A veya B olarak bulunabilen veya O olarak hiç bulunmayabilen A ve B olarak adlandırılanlar vardır.

2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli kişi ve yaklaşık 600 bin felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmadan veri derledi. Çalışmadaki katılımcılar 18 ila 59 yaşları arasındaydı.

Yapılan araştırmaya göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla yüzde 16 daha yüksek. Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

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Maryland Üniversitesi'nden başyazar ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Fakat bunun muhtemelen kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinler ile ilgisi var” dedi.

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#Uzman#Araştırma#Kan Grubu

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