Uzmanlar: ABD istediği zaman İsrail'i etkileyebilir... Barış için henüz çok erken...

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İsrail'in İran'ın "askeri hedeflere" yönelik saldırısının yankıları sürmeye devam etti. ABD medyasına konuşan uzmanlar, İsrail'in saldırısının ABD'nin istediği zaman İsrail'in bölgedeki eylemlerini etkileyebileceğini gösterdiğini söyledi.

CNN'de yer alan habere göre jeopolitik analist H. A. Hellyer, "İsrail, ABD'nin en yakın ve vazgeçilmez müttefiki. Şu ana kadar İsrail'in Gazze'de ve Lübnan'da düzenlediği saldırılar ile İran'a yönelik saldırılarına ABD'nin kısıtlama getirmemesi bu durumun kanıtı. İsrail, oldukça sağlam bir müttefik olduğunu akılda tutarak kendi adımlarını hesaplayacaktır" dedi.

Carnegie Uluslararası Barışa Destek Kurumu ve Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde akademisyenlik yapan Hellyer, ABD'nin İsrail'e Orta Doğu'da gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden kaçınmasını tavsiye ettiğini söyledi.

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Hellyer, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin "ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'yu İran'a karşı “İsrail'e karşı gelecekteki saldırıları caydıracak bir misilleme saldırısı tasarlamaya teşvik etti" sözlerini değerlendirdi.

Hellyer, “Bence ABD'nin bu konudaki müdahalesi önemliydi ama açıkçası bu aynı zamanda ABD'nin İsrail'i davranışlarını değiştirmeye zorlamak istediğinde bunu yapabileceğini de gösteriyor." ifadesinde bulundu.

Hellyer ayrıca, “İran uygun görürse gelecekte gerilimi tırmandırmaktan caymayacaktır, İsrail de caymayacaktır” dedi ve caydırıcı olması için yapılacak her saldırının bölgesel istikrarsızlığa yol açacağını söyledi.

HENÜZ ÇOK ERKEN

Öte yandan CNN'de yer alan bir başka haberde uzmanlar, ABD'nin doğrudan İsrail ve İran arasındaki çatışmanın sona ermesi için çağrıda bulunduğu belirtti.

Ancak uzmanlar, iki ülke arasında barış ortamının sağlanmasının ve gerilimin kalıcı olarak azaltılmasının henüz çok erken olduğunu vurguladı.

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ABD merkezli düşünce kuruluşu Quincy Institute for Responsible Statecraft başkan yardımcısı Trita Parsi, İran'ın saldırıyı önemsiz gibi gösteren tepkisinin arka planında "gerilimi düşürme" arzusunun yattığını söyledi.

İran konusunda uzmanlaşmış emekli istihbarat subayı Danny Citrinowicz, İsrail'in saldırısının ardından “Top artık İran yönetiminin sahasında” değerlendirmesi yaptı.